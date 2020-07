La duplicación de casos es menor a 10 días en Mendoza, pero aseguran que el sistema de Salud tiene capacidad

Pasó la semana más crítica en cuanto a contagios de coronavirus en Mendoza, pero que también fue la primera desde que se reconoció que hay circulación comunitaria del virus en la provincia. Y los datos que analizan en el Ministerio de Salud son acordes con esa nueva tendencia: se aceleraron los contagios, también la "duplicación" de casos y subió la ocupación de camas. Pero el sistema de salud, aseguran, aún tiene capacidad de respuesta.

Uno de los indicadores que se toman para evaluar el avance de la pandemia es el tiempo de duplicación de casos. Es decir la cantidad de días en que se multiplican los contagios. Ese indicador tuvo fuertes cambios: hace una semana, la duplicación era cada 13,7 días. Ahora en Mendoza se duplican los casos cada 9,7 días.

La Nación pone como indicador "base" que la duplicación no baje de los 15 días. Sin embargo en Mendoza no se alarman por esa aceleración porque, explican, hay que tener en cuenta el número base. Es decir que la duplicación es aún "en base a pocos contagios". "No es lo mismo tener una duplicación de casos cada 10 días, pero que la base sean 70 casos, que tenerlo como ocurre en Buenos Aires con miles", grafican. Sin embargo, la curva ascendente sí puede poner en crisis ese concepto en pocas semanas.

Las camas

La ocupación de camas también se aceleró y hay internados en Mendoza 766 personas por Covid-19, repartidos en hospitales, clínicas y hoteles. Pero el dato clave es la ocupación de camas de terapia intensiva. Es un recurso crítico porque no puede ampliarse debido a la necesidad de contar con equipos y recursos humanos especializados. Actualmente hay 13 personas en terapia intensiva por Covid-19 y una ocupación general del 60%.

La cantidad de adultos mayores que se contagian tienen una relación con la potencial ocupación de esas camas pues es la franja más sensible a tener complicaciones. De hecho la mayoría de las personas que murieron por la enfermedad superan los 70 años. Por eso preocupa que haya brotes en los geriátricos.

Apelamos al #AislamientoVoluntario porque si cada uno hace bien su parte el resultado va a ser mejor. Para cuidar nuestra vida y nuestro empleo, la responsabilidad social es fundamental. Estamos aprendiendo a convivir con el virus porque no hay otra alternativa más realista. pic.twitter.com/Cr8KELbo5Q — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) July 25, 2020

Mendoza se mantiene dentro del Distanciamiento Social. El decreto nacional que dispuso esa categoría para la provincia vence el 2 de agosto y la norma provincial, firmada por el gobernador Rodolfo Suarez, caduca el lunes 3. Para mantener esa categoría se tienen en cuenta algunas variables como la velocidad de los contagios (la duplicación de casos no debería ser menor a 15 días), que no haya circulación comunitaria y principalmente la capacidad de respuesta del sistema de salud. En Mendoza aseguran que, justamente, hay recursos suficientes aún para hacer frente a la pandemia y por eso se mantiene el estatus del distanciamiento.