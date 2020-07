Espert desbarrancó al hablar con Brancatelli y lo trató de "imbécil"

El economista José Luis Espert protagonizó un incómodo momento anoche en Intratables, al cruzarse con el periodista Diego Brancatelli y tratarlo de "imbécil".

Todo comenzó cuando Brancatelli comenzó a preguntarle al ex candidato presidencial qué haría si le tocara ocupar el lugar del ministro Martín Guzmán. En medio de su respuesta, Espert acusó a Brancatelli de ser "una máquina de decir estupideces".

"Me gusta que seas así, bien imbécil", siguió Espert, mientras el periodista aseguraba que "la gente" "se ríe de lo que dice". "La gente se ríe de lo que usted dice, si no, lo hubiesen votado", lanzó.

Cruzando dulces palabras con Brancatelli#LunesIntratable pic.twitter.com/bX1gMg6tiE — Jose Luis Espert (@jlespert) July 28, 2020

Ahí llegó la dura respuesta del economista, quien con toda calma le dijo que "no se ríe, todo lo contrario. No me corrás con esa porque yo te puedo decir que el 48% que lo votó a Alberto Fernández hoy se quiere cortar las venas. Vos sos una máquina de decir estupideces y me cortás. Es tu deporte, te gusta eso. A mí me encanta que seas así, bien imbécil".

