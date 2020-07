Dura campaña del Gobierno por el coronavirus: por qué la destrozaron en las redes

Un spot que el gobierno de Alberto Fernández sacó para concientizar sobre el peligro de realizar juntadas ilegales durante la pandemia de coronavirus fue duramente criticado en las redes. Mientras que algunos internautas ponían en duda la finalidad real de la campaña, otros la acusaban de ser una copia de una similar sacada en Islas Canarias.

"Seamos responsables" es el título de la producción, que dura 30 segundos. Utilizando imágenes de pacientes hospitalarios y médicos, muestra cómo las personas se saltan la cuarentena para realizar reuniones, y cuáles pueden ser las consecuencias de estas actitudes.

La reacción fundamental en las redes sociales, especialmente Twitter, fue de rechazo, ya que consideraron que el Gobierno intenta infundir miedo. "Puro panfleto para generar miedo", se quejó uno de los usuarios que respondió al video.

"No testearon, HAGANSE CARGO!", respondió otro, en uno de los mensajes que más "me gusta" recibió. "Son un asco. Hagan campañas de prevención, de uso de tapabocas, distanciamiento social. ESTO NO, esto es perverso e inmundo. BASTA De METER MIEDO", se indignó una usuaria.

Además hubo quien comparó al nuevo spot con uno que sacó el gobierno de Islas Canarias y con otro italiano, y que tenían una temática muy similar a la utilizada por el gobierno argentino.

