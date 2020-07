El aislamiento de Suarez que inquieta a aliados y a opositores

Rodolfo Suarez cambió la costumbre de acordar con los intendentes las estrategias para enfrentar la pandemia. Los "propios" sugieren diplomáticamente retomar este vínculo en breve. Pero los opositores son más enfáticos y dicen que hace falta volver a activar esa mesa urgente.

En el medio, surgen quejas y sospechas de los intendentes peronistas, quienes no fueron invitados a opinar sobre el "aislamiento voluntario" y hasta se quejan de cierto retaceo de la información sanitaria.

El mensaje de Suarez hacia quienes antes invitaba a deliberar está presente en los gestos de los jefes comunales más afines. El de Capital, por ejemplo, quien ha reforzado el control de las personas y la búsqueda de casos positivos.

Apelamos al #AislamientoVoluntario porque si cada uno hace bien su parte el resultado va a ser mejor. Para cuidar nuestra vida y nuestro empleo, la responsabilidad social es fundamental. Estamos aprendiendo a convivir con el virus porque no hay otra alternativa más realista. pic.twitter.com/Cr8KELbo5Q — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) July 25, 2020

Ulpiano Suarez está seguro de que esta "presencia" municipal dilató cuatro meses la aparición de los primeros casos positivos en el barrio La Favorita. Y sacó a relucir este viernes un cuadro de multas aplicadas en el departamento por incumplimientos diversos que ya suman casi 2.000 desde que empezó la cuarentena.

¿Alcanzará con que los intendentes se "arremanguen" y la gente tome conciencia? Hay quienes opinan a favor y otros en contra. Marcelino Iglesias, de Guaymallén, es el que más de acuerdo está con la prédica gubernamental del aislamiento voluntario.

"Al gobernador lo veo muy bien, hace varios días que no hablo con él, salvo por Whatsapp.. Nos convocará cuando lo crea conveniente y lo veo firme manteniéndose con la apertura", señala Iglesias. "Yo sostengo que hay que convivir con la pandemia y apelar a la responsabilidad, no creo que haya que retroceder. Por lo menos, no ahora. Seguramente nos reuniremos la semana que viene para hacer un balance", agrega.

Del otro lado, una de las principales voces del peronismo, Emir Félix, de San Rafael, disiente claramente con el gobernador respecto del aislamiento voluntario.

La mayoría de los jefes comunales del justicialismo han optado por ordenar el cierre de actividades. Félix, que sigue en cero respecto de los casos de Covid-19, explica por qué: "Me genera estrés dejar todo en manos de la sociedad como si fuéramos Noruega, nosotros tenemos que tomar las decisiones", afirma.

"Yo sigo parado en mantener el control. En todos los lugares en los que la sociedad se hizo cargo, como Brasil y Chile, el resultado terminó siendo catastrófico", agrega el intendente de San Rafael.

Los intendentes peronistas no han elaborado una estrategia común, ya que tienen realidades diferentes.

El PJ calcula que alrededor del 75 por ciento de los casos de Covid 19 está concentrado en el área metropolitana. Matías Stevanato, el único intendente justicialista de esta parte de la provincia, considera que sería inutil cerrar Maipú, por el nivel de integración con otros departamentos del Gran Mendoza.

Eso sí, señala que resulta muy difícil ejercer en Maipú un control de la pandemia al estilo capitalino, por falta de medios. Y dice que el panorama se complica más en las áreas rurales.

Da un ejemplo. En Fray Luis Beltrán y San Roque, la expansión del virus entre agentes policiales provocó el cierre de las comisarías. Por eso tuvo que suplir esa autoridad con personal municipal, porque así lo reclamaban los vecinos.

Stevanato se muestra preocupado, además, por el aumento de casos entre el personal de la salud. En este sentido, dice que tiene preparado el gimnasio municipal para un eventual colapso hospitalario, pero teme que falten profesionales para atender a los pacientes.

El peronismo, en definitiva, no hace causa común contra el aislamiento voluntario, pero no vería con malos ojos que haya un retroceso en la cuarentena y reclama medidas del gobernador.

Habla también de falta de datos sobre la pandemia que el Gobierno provincial no comparte, e incluso denuncia que se produjo un "apagón informativo" respecto de los casos de Covid-19 entre fines de la semana pasada y comienzos de esta.

Los municipios no sólo se nutren de la información que brinda el Ministerio de Salud provincial en los partes diarios. Algunos acuden también al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), de la Nación, que contiene los datos de todos los efectores del sistema.

Según la denuncia, entre el 17 y el 21 pasados, no hubo carga de casos de Covid-19 en el SISA por parte de los funcionarios provinciales. Aunque se adujo un problema técnico, este "apagón" ocurrió justo cuando en Mendoza se estaban realizando cambios en el equipo de Salud: el jefe de epidemiología Ruben Cerchiai fue remplazado por Andrea Falaschi.

Está a la vista que la pausa en la relación de Suarez con los intendentes en el momento más crudo de la pandemia alimenta también sospechas y dudas.