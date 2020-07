"No me tutee": tenso cruce entre Cristina y Lousteau en el Senado

No es el primero y seguramente no será el último. Durante la última sesión de la Cámara de Senadores de la Nación se produjo un nuevo cruce verbal de alta tensión entre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y el legislador radical Martín Lousteau, cuando este último pidió la palabra en reiteradas ocasiones para criticar la decisión de CFK de corregir el acta de votación de uno de los decretos que prorrogaron por 60 días la realización de las sesiones remotas.

Lousteau solicitó hablar para dejar constancia de que Juntos por el Cambio no estaba de acuerdo con que se hubiera alcanzado la mayoría de dos tercios que se exige para modificar el reglamento de la Cámara Alta.

El cruce primero fue con el senador oficialista José Mayans, quien se había molestado con la oposición por el reclamo efectuado, asegurando que se "estaba discutiendo otro tema".

"Cada vez que tiene que hablar habla de cualquier tema y nos dice a nosotros de lo que podemos o no podemos hablar", expresó Lousteau.

"Le recuerdo al señor Senador Lousteau que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador. Lo comparó con un cómico", reprochó Cristina. Luego, agregó: "He soportado cualquier cosa de ustedes, incluso allanamientos, es increíble que no puedan entender que son minoría".

El momento más álgido del cruce fue cuando Lousteau quiso acercarse a Cristina, y ella lo detuvo en seco con un: "Distancia reglamentaria" (haciendo referencia al protocolo de coronavirus). Allí el senador contraatacó: "La mantengo, pero hace falta el barbijo y no todos lo estamos usando".

Cristina quiso replicar y comenzó con un "Mirá", que fue contestado de inmediato por Lousteau: "No me tutee porque yo la estoy tratando de usted".