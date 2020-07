Tras la polémica con Ginés, se aprobó la ley de fibrosis quística

Finalmente el Senado dio sanción definitiva este jueves al proyecto de ley que declara la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis de interés nacional, y que entre otras cuestiones, obliga a las obras sociales y prepagas a dar cobertura integral a los pacientes que sufren esta enfermedad.

La iniciativa fue aprobada por 64 votos a favor y 3 abstenciones provenientes de senadores de Juntos por el Cambio, y recarga sobre los operadores de salud el tratamiento de un proceso médico que, se calcula, cuesta alrededor de 300.000 dólares por paciente por año.

Según la nueva normativa, tanto las obras sociales como las empresas de medicina prepaga asumirán la cobertura total de todos los estudios y prestaciones que sean indicados por médicos profesionales y que necesiten las personas con fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis, en un plazo de 30 días corridos para los casos no urgentes y de forma inmediata para los urgentes.

A su vez, la ley propicia la creación de un régimen legal de protección integral, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y prevención, para que las personas con las enfermedades mencionadas alcancen su desarrollo e inclusión social, económica y cultural, garantizándoles desde el nacimiento una protección integral a nivel diagnósticos y de tratamientos médicos para lograr una adecuada integración social, recordó la agencia de noticias Télam.

El tratamiento del proyecto legislativo, que ya contaba con media sanción de Diputados, no estuvo exento de polémica, ya que a las críticas de la oposición por el tratamiento “exprés” del texto sin pasar por comisiones, se sumó el tenso cruce entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud, Ginés González García, ya que el funcionario pidió a los senadores no aprobar la ahora ley pero fue desautorizado públicamente por el mandatario, lo que también fue visto como una maniobra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para no prolongar el debate.

El titular de la comisión de Salud, el radical Mario Fiad, cuestionó la intervención de Fernández en el debate al recordar la diferencia de posturas que exhibió en este tema con González García, que había recomendado no aprobar la norma tal como estaba.

Desde el oficialismo, el senador José Neder destacó el "impulso" dado a este proyecto por Fernández de Kirchner al pedir el apoyo para la iniciativa y ponderó que el presidente "marcó coherencia al recuperar el Ministerio de Salud en el inicio de su gestión", una alusión a la posición de González García dentro del gabinete ministerial.

De todos modos, el senador oficialista Dalmacio Mera negó diferencias entre Fernández y González García y aclaró que el ministro no planteó discrepancias con la esencia de la ley.