La oposición se unió para lanzar una agenda ambientalista: quiénes se ausentaron

Un importante sector de la oposición se unió este miércoles para lanzar un paquete de normas en defensa del ambiente, que incluyó la adhesión a pactos internacionales y la defensa de leyes, pero fueron más claras las ausencias de varios sectores a ese encuentro.

La presentación, realizada en la Legislatura, se centró en cuatro iniciativas: el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en la provincia; un proyecto de declaración para impulsar una ley anti "SLAPP" (juicios estratégicos contra la participación pública, por sus siglas en inglés) en el Congreso y una norma similar en Mendoza y una propuesta de declaración de defensa de la Ley de Glaciares.

La actividad incluyó a diputados, senadores y concejales del kirchnerismo, La Unión Mendocina, la Coalición Cívica, el Frente Verde y otros sectores del peronismo y la oposición y, en general, marca una línea paralela a cómo se votaron las leyes relacionadas al impulso de la minería en la Casa de las Leyes mendocina.

legislatura mendoza edificio frente (1).JPG Legisladores de diferentes bloques de la oposición presentaron proyectos para adherir a pactos internacionales y defender leyes. ALF PONCE MERCADO / MDZ Quiénes faltaron a la presentación de la oposición Las ausencias más notables a la actividad se las llevó el peronismo "de los intendentes", que no estuvo presente y mantiene fuertes diferencias con el kirchnerismo y La Cámpora. Sí participaron Gerardo Vaquer, Cristina Gómez, Roxana Escudero y Gabriela Lizana, quienes sí tienen vínculos más cercanos al sector tradicional del justicialismo.