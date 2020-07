Melconian versus el ministro Martín Guzmán: "No me lo banco porque miente"

En diálogo con Radio Mitre, hoy el economista Carlos Melconian analiza distintos aspectos de la crisis económica de la Argentina como efecto de la pandemia de Covid-19 pero también se refirió a las negociaciones que realiza el gobierno de Alberto Fernández para negociar la deuda con los bonistas.

En este último punto, mostró que tiene una buena consideración de la gestión del ministro de Economía, Martin Guzmán.

Respecto de ida y vuelta con los acreedores, el economista fue terminante: "Cuando el ministro Guzmán dice que hay que defender tres dólares porque pensamos en los jubilados no me lo banco, porque miente. Y si en esto me miente, ¿por qué voy a creer que en el resto no miente? Hay una crisis de confianza y de credibilidad".

En base a esta consideración, el extitular del Banco Nación consideró que el Gobierno tiene que "reconstruir el destruido Ministerio de Economía".

El efecto demoledor de la pandemia en la economía nacional también se fue parte de su análisis: "Guzmán habla de administrar el momento, pero él llegó al cargo sin un plan concreto. No es que venía con un plan espectacular que se frenó por la pandemia".

"Hay un problema en la coalición gobernante. Hay que llevar a buen puerto la crisis sanitaria, el Presidente tiene que entrar y resolver el tema de la deuda. Ya está, para cualquiera de los lados pero ya está", evaluó Melconián.

Respecto del rumbo de la economía nacional, el economista prevé que finalmente el gobierno de Fernández deberá recurrir a un nuevo préstamo del FMI: "Indudablemente vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Siempre lo mismo, una vez cada tres años Argentina va al Fondo".