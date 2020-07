Según los bonistas, hay un diferencia "mínima" para llegar a un acuerdo

La renegociación de la deuda argentina está a dos semanas de que cierre el plazo del canje y su definición aún no está clara ni cerrada.

Los tres grupos de acreedores se unieron para presentarle una nueva contraoferta al gobierno de Alberto Fernández. Mientras estos sostienen que están cerca de la propuesta oficial, desde el Ministerio de Economía aseguran que no habrá mayores modificaciones. El ministro Martín Guzmán ya dijo que la propuesta financiera que se presentó el 6 de julio a la Securities & Exchange Commission (SEC) fue la última.

En la charla que dio ayer en el Council of the Americas, Ayer el presidente Fernández reiteró que la Argentina no puede pagar más, por lo que les solicitó a los acreedores que sean comprensivos y ayuden al país a salir de la postración.

Si bien todo indica que el gobierno nacional no se moverá de la última propuesta, los especialistas no descartan que surja a último momento una última y mejorada propuesta.

Desde el Comité de Acreedores -el grupo más allegado al Gobierno- le confirmaron a Infobae que se sumaron a la nueva contrapropuesta con los grupos Ad Hoc (liderado por Blackrock) y Exchange Bondholders debido a que los bonistas más duros “aceptaron hacer una oferta con la misma estructura de bonos que la propuesta oficial. Hacer que presenten esta alternativa fue un gran logro y un gran esfuerzo”, según una fuente del ACC.

Según los acreedores, hay 2,6 puntos de valor presente neto entre la propuesta argentina y la de ellos: “La diferencia es mínima. Son menos de U$S 300 millones de flujo de caja por año. Ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo. Es una propuesta para sentarse a conversar y negociar, y es responsabilidad de las autoridades seguir el camino hacia adelante”, evaluó una fuente de los bonistas.