Transmisión comunitaria: por qué no autorizan la internación domiciliaria de los enfermos leves

La aceleración de los contagios de coronavirus obligó al Gobierno a poner en práctica la estrategia pautada para enfrentar el pico de contagios y que mantiene la contención como principal eje. Es decir, tratar de restringir la circulación de todos los contagiados y posibles nexos, aún a pesar de que no puedan hallar a todos. El "pico" de diagnósticos genera una ocupación intempestiva de camas en los hospitales y allí está la clave de la gestión de la crisis: cómo evitar que el sistema de salud colapse y pueda responder.

Para enfrentar el pico, buscan conjugar dos variables complejas: evitar la saturación de los hospitales y, a la vez, tener bajo control a todos los contagiados. Actualmente hay 451 personas internadas por coronavirus en Mendoza, en un sistema con 3.800 plazas para todas las patologías. El 80% de los internados tiene sintomatología leve o nula. Sin embargo, todos están bajo custodia médica hasta que les den el alta.

Para mantener la estrategia desde Salud no permitirán la internación domiciliaria, al menos por ahora. En países donde la cantidad de casos desbordó, esa estrategia fue empleada para evitar la ocupación en centros sanitarios. En Mendoza no lo hacen porque desconfían de autoaislamiento que deberían hacer los pacientes en sus casas. "A diferencia de una gripe, el coronavirus no te obliga a estar en cama porque muchos tienen síntomas leves. Eso puede generar que no se cumpla el reposo necesario para no contagiar", explican desde Salud.

Por eso las internaciones seguirán y también la derivación a distintos sitios de aislamiento. Ya hay derivaciones a sitios alternativos como hoteles, el hospital Universitario y otros que solo podrán albergar pacientes de baja complejidad (que saben que no requerirán terapia).

Mendoza ha diagnosticado a 622 personas con coronavirus. Hace dos semanas, el 8 de julio, eran 239 las personas contagiadas. El aumento de casos fue del 160% en ese período. La duda es si el aumento de casos está en el marco de lo esperable o si, como plantean desde algunos sectores políticos, coincide con la apertura de otras actividades. Desde el Gobierno aseguran que la cantidad de contagios está dentro de lo esperable y que hay transmisión por conglomerados y con casos aislados. Una transmisión "comunitaria aún encapsulada.

La estrategia

La estrategia de contención funcionará siempre y cuando haya camas disponibles. La ocupación es oscilante y con el nuevo sistema de altas esperan que haya más rotación. Es decir, que las personas con síntomas leves no pasen más de 10 días ocupando una cama y no los 23 de promedio que tenían antes.

Desde el Ministerio de Salud no hay una respuesta precisa sobre cuándo se puede dar el punto de saturación del sistema, es decir la "ocupación total" de camas porque, aseguran, la internación de baja complejidad es flexible. El problema está en la terapia intensiva, donde no hay posibilidad de expandir la respuesta y el período de internación es más prolongado. Hasta ayer había 7 personas con Covid-19 internadas en terapia, pero la ocupación total supera el 60% por otras patologías.

Para descomprimir las terapias, el Gobierno volvió a restringir algunas operaciones programadas y prácticas de riesgo. Es que por cada intervención quirúrgica, por protocolo es necesario tener disponible una plaza en terapia intensiva que ahora será reservada para las personas con coronavirus.

El contrasentido que hay en plena temporada invernal es que hay mucho menos demanda sobre los hospitales por las enfermedades respiratorias (algo esperable por el aislamiento) como la gripe, el virus sincitial, la broquiolitis y la neumonía. Pero ahora comenzó a crecer la prevalencia de coronavirus. Cuando la prevalencia de enfermos de Covid-19 supera a todas las otras enfermedades, se pasa a la fase de mitigación de la enfermedad; es decir a aplacar daños. "A pesar de que ello ocurra, nosotros no vamos a dejar la contención de los contagiados y los nexos. Para nosotros es fundamental hacer el seguimiento y garantizar el encapsulamiento de las personas que pueden contagiar", explican.

Entre los lugares alternativos de internación que ya se habilitarlos están el Hospital Universitario, donde hay más de 10 personas internadas, algunos hoteles, que ya tienen también personas enfermas con síntomas leves, y varios hospitales que no tienen alta complejidad. La etapa de internación en sitios alternativos como polideportivos aún no se ejecuta.