Deuda: una cláusula legal impide el acuerdo con acreedores

Durante la tarde del lunes se conoció que los tres grupos de acreedores rechazaron la última propuesta del Gobierno y presentaron una contraoferta propia, que fue descartada tanto por el presidente Alberto Fernández como por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que coincidieron en que la última oferta elevada implicaba el "máximo esfuerzo posible".

Concretamente, el Gobierno ofreció alrededor de U$S53 por cada 100 dólares nominales que entran al canje, mientras que los bonistas exigen en su última presentación el pago de U$S56,50. Esa diferencia, que no parece mayor, no sirvió para llegar a un acuerdo en parte porque los acreedores no están de acuerdo con algunas cláusulas legales.

Respecto a eso, los bonistas consideran que una de ellas implicaría una manipulación de la parte argentina del nivel real de adhesión. Tiene que ver con la capacidad del Gobierno de "rediseño" del resultado de la oferta, lo que implica "redesignar" la adhesión de la misma.

Dicha facultad podría utilizarse para aceptar o rechazar la participación en algunas series de bonos, con el objetivo de elegir para el canje aquellas que recibieron una adhesión mayor.

Según consigna el diario Infobae, el objetivo último sería forzar lo máximo posible las denominadas Cláusulas de Acción Colectiva que permiten incluir a todos los bonistas dentro del canje a pesar de que no todos hayan aceptado la propuesta.

Al respecto, Martín Guzmán dijo que es algo que está previsto en las cláusulas de los títulos y que si no les gusta, los bonistas deberán "plantear un cambio de condiciones en los futuros bonos que se emitan".

