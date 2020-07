Cornejo: "No saludé a Mauricio Macri por el Día del Amigo"

El exgobernador de Mendoza y presidente de la UCR a nivel nacional, Alfredo Cornejo, dialogó esta mañana con el periodista Fabián Domán por Radio La Red. Allí, le consultaron si había enviado un saludo ayer al expresidente Mauricio Macri y la respuesta del diputado nacional fue que no lo hizo. "No saludé a Mauricio Macri por el Día del Amigo", manifestó Cornejo quien a pesar de haber sido socio durante cuatro años del exmandatario en Cambiemos, desde diciembre no ha dejado de afirmar que Juntos por el Cambio debe renovar sus liderazgos.

"Amigos son la buena gente que se conoce en la vida”, adhirió Cornejo y habló también sobre los aciertos y errores del gobierno de Alberto Fernández. “No es difícil el arreglo para Argentina por la deuda, pero se ha perdido mucho tiempo. Seguimos dando vueltas", subrayó respecto a la negociación con los bonistas. “Cualquier acreedor quiere saber cómo le van a pagar”, agregó.

Incluso, subrayó que el oficialismo apoyará todas las negociaciones siempre y cuando sean adecuadas. “Si es una negociación adecuada, nosotros vamos a apoyar. El Gobierno tiene todas las cartas en la mano”, manifestó en Radio La Red.

Por otro lado, Cornejo volvió a marcar los cortocircuitos internos que existen en el Frente de Todos y dijo que eso afecta en las decisiones del gobierno. "No quedan dudas que existe un conflicto interno en el Frente de Todos y eso opera sobre el modelo de país”, sostuvo en relación a las tensiones que se han exteriorizado en las últimas semanas entre sectores kirchneristas y el presidente Alberto Fernández y su gabinete.

En este sentido, deslizó algunas dudas respecto a la reforma judicial que el oficialismo impulsa en el Congreso. “Sobre la reforma judicial se rumorean remociones de jueces, traslados, creación de juzgados para poner gente afín, es por lo menos para sospechar”, remarcó y dijo que es evidente que están buscando limpiar las causas que pesan sobre la espalda de la vicepresidenta Cristina Fernández.

“Me preocupa de un Gobierno que tiene interés en influir en la Justicia. Hay un afán notable en frenar causas como Hotesur o cuadernos”, subrayó Cornejo.

Por último sostuvo que el presidente tiene "una posición muy ambigua" y que "hay que juzgarlo más por lo que hace que por lo que dice”. “Creo que hay que cuidar un poco la palabra del presidente", criticó.