Plan económico: qué dicen los economistas de los dichos de Alberto Fernández

Sorpresa. Esa fue la reacción generalizada de los expertos en economía tras leer las declaraciones realizadas por el presidente Alberto Fernández al diario Financial Times, en las cuales aseguró no "creer" en los planes económicos, si no en las metas.

Algunos profesionales ya opinaron respecto de los dichos del Presidente y coincidieron en que, sin la presencia de un programa económico sólido para la pospandemia, será difícil recuperar la economía en 2021.

“La economía está claramente en un momento complejo, ante un shock histórico, sin precedentes, de alcance mundial, pero además la Argentina arrastra problemas propios: recesión, una década de estancamiento, dificultades monetarias y fiscales. Resolver una situación así es muy difícil si no se delinea un conjunto de instrumentos y objetivos, una política y un programa económico claros”, dijo Esteban Domecq, socio de la consultora Invecq, al diario Infobae.

Además, agregó que las declaraciones de Fernández pueden complicar aún más los problemas de credibilidad y las expectativas que enfrenta el Gobierno y la economía del país.

Por su parte, Marina dal Poggeto, del estudio Eco Go, consideró que cuando la economía logre dejar atrás la emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el Gobierno no tendrá margen para subsidios y obras públicas ya que necesitará revertir la tendencia fiscal que, de seguir así, podría llevar a que el déficit del 2020 se acerque al 7% del PBI.

"El Gobierno necesitará invertir los senderos de gasto y recaudación; así como este año la recaudación corre muy por detrás del gasto, el año que viene deberá ser al revés", expresó Dal Poggeto.

Por último, brindó un panorama de lo que se viene en 2021. "Inercia inflacionaria, problema de deuda y agujero fiscal. Un programa de consolidación fiscal podría ayudar a la recuperación, pero sin eso, todo podría terminar en un descalabro monetario".

