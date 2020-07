Fernández: "Me encanta que el Frente de Todos no tenga discurso único"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en el Frente de Todos no tienen "diferencias" internas pero sí "opiniones a veces distintas" y aseguró que "si alguien pretende que deje de dialogar", eso "va a ser imposible" porque está en su esencia y su naturaleza.



"Para mi el diálogo es un camino y nunca voy a ceder en ese camino y lo saben todos", expresó el jefe de Estado al responder preguntas en la conferencia de prensa en la que anunció la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus en la residencia de Olivos.



En ese sentido, sostuvo que "siempre me acusaron de dialoguista y es una acusación que me encanta que me hagan", y manifestó que "en el Frente de Todos no tenemos diferencias, tenemos opiniones a veces distintas".

Muertes por covid19 en América Latina cada 100.000 habitantes, el gráfico que mostró @alferdez en conferencia de prensa: pic.twitter.com/DQa7TskwEs — Juan Amorín (@juan_amorin) July 17, 2020

"Yo lo que sí sé es qué intereses represento porque sé qué fuerza electoral me votó", advirtió el Presidente; y afirmó: "Sé que tengo una obligación, lo digo desde el primer día, con los que están peor".



El jefe de Estado expresó que "el diálogo hay que tenerlo con todos" y manifestó: "La Argentina de los unos y la Argentina de los otros a mí no me convence".



"Hay un Argentina que es de todos y esa Argentina tenemos que construir entre todos", destacó el mandatario.

Asimismo, aclaró que "después, hay muchas especulaciones que se hacen" y afirmó que "son especulaciones, las tomo así".



"Yo trabajo bien con todos y estoy muy contento de estar en el Frente de Todos, y me encanta que el Frente de Todos no tenga un discurso único y que tenga opiniones distintas, porque en la diversidad somos mucho más fuertes", precisó y agregó: "Estoy muy feliz de eso".



"Si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en mi esencia, está en mi naturaleza", remarcó.



Por otra parte, en respuesta a una pregunta de Télam, advirtió que "a mi no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros" y dijo que esos le "causan gracia".



"Tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe", manifestó Fernández y sostuvo que "a mí me presiona la realidad, y sí tengo en cuenta los comerciantes que tienen sus comercios cerrados y la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano".



En ese sentido, resaltó que eso sí le preocupa y quiere ayudar para que puedan hacerlo.



Fuente: Télam