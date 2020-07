En detalle: así continúa la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires

El plan gradual de reactivación en la nueva etapa de la cuarentena, que comenzará el lunes en la Ciudad de Buenos Aires, contempla la apertura de comercios barriales, incluidas las peluquerías para el fin de semana; la práctica deportiva al aire libre; la ampliación de los días para los paseos con los niños y el permiso para el rezo individual en los templos.



El cronograma elaborado por el Gobierno de la Ciudad consta de seis etapas y los detalles de cada una de ellas serán informados desde las 17 por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo de Parque Patricios.



No obstante, trascendieron algunas de las medidas proyectadas para las próximas dos semanas, período en el cual se podrán reabrir desde el lunes 20 los comercios barriales, que fueron considerados como "no esenciales" dentro del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.



Los locales de venta de indumentaria y calzado estarán autorizados a funcionar desde el miércoles 22 y -para ello- se preservarán las intervenciones peatonales en las calles que permiten una ampliación de la superficie de las veredas para la circulación de las personas manteniendo distancia física.



Y en el fin de semana del 25, volverán a abrir las peluquerías, un sector que reclama por la reactivación de su actividad que quedó interrumpida desde el 20 de marzo, con el inicio del aislamiento.



Quedarán nuevamente habilitadas las prácticas deportivas al aire libre, que fueron suspendidas desde inicios de julio, cuando se dispuso un endurecimiento de la cuarenta.



Se estima que habrá una franja de horario para la actividad física más amplia que en la anterior etapa ya que se podrían ir desde las 18 a las 10 y en principio de acuerdo al número de finalización del DNI.



En esta primera etapa del plan, en tanto, se ampliará la cantidad de días de la semana para realizar los paseos recreativos con niños, niñas y adolescentes de hasta 15 años, acompañados por un adulto, por una hora y a un radio de 500 metros del domicilio.



No obstante, esta medida se implementaría de manera gradual ya que la próxima semana coincide con el inicio de las vacaciones de invierno; en tanto que se informó ya sobre la reapertura de plazas y parques, que permanecían cerrados, para que haya más espacio y se pueda caminar con la distancia necesaria.



Por último, estarán autorizadas las celebraciones online y el rezo individual en los templos, con un máximo de 10 personas simultáneamente.