A 26 años del atentado, desde AMIA pidieron "acciones concretas" contra Hezbollah

El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, reclamó hoy "acciones concretas contra Hezbollah" en relación al atentado a la mutual judía ocurrido hace 26 años, y solicitó que "se extremen los esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas de los ciudadanos iraníes acusados sigan vigentes en Interpol".

"Ochenta y cinco muertos, y no hay un solo preso", dijo el titular de la AMIA durante el tradicional acto, en esta ocasión virtual por la pandemia de coronavirus, para recordar a las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista a su sede, al cumplirse mañana 26 años de aquel 18 de julio de 1994.

Eichbaum sostuvo hoy que "el tiempo de la Justicia está detenido" desde que se produjo el atentado, y dijo que desde entonces "vivimos en impunidad, el terrorismo gana la batalla y la democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes".

Durante su discurso, el titular de la AMIA exigió que "el Estado redoble sus esfuerzos para que haya justicia" y además solicitó que "los tres poderes avancen para que la causa AMIA tenga un juez que pueda abocarse a tiempo completo".

Asimismo, pidió a las autoridades nacionales y de los países limítrofes que "extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas internacionales sigan vigentes en Interpol, y para que la comunidad internacional toda colabore finalmente con el reclamo argentino de Justicia".

Al respecto, remarcó que "Hezbollah es una agrupación terrorista, y su vinculación con el atentado a la AMIA está completamente probada en el expediente judicial". "Tenemos la necesidad de decirlo una vez más: conocemos gran parte de la verdad. Falta la justicia", aseveró Eichbaum.

"Está comprobado que los imputados no pudieron actuar solos, sin apoyo local. Sin embargo, 26 años más tarde, no hay una sola persona condenada y cumpliendo pena por un crimen de lesa humanidad. 85 muertos, 26 años, ni un solo preso", agregó. "Hezbollah no es una amenaza del pasado es una amenaza del presente", sentenció el titular de la AMIA.

Al finalizar su mensaje, también solicitó que se esclarezca la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, al manifestar que "es inconcebible que pasen los lustros y todavía no se sepa la verdad de lo que pasó con la muerte de Nisman".