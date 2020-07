Víctor Hugo se enojó con Alberto Fernández por Venezuela, pero no le duró mucho

Un nuevo foco de tensión se generó entre el presidente Alberto Fernández y el ala kirchnerista del gobierno. Ayer, el representante del gobierno ante la ONU, Federico Villegas mostró su preocupación respecto a la situación de vulneración derechos humanos y la crisis política en Venezuela. Ante las críticas, este jueves el propio mandatario salió a aclarar su postura. "La situación de Venezuela tiene que ser resuelta por los venezolanos", manifestó.

En diálogo con radio AM 750, el presidente dijo que en realidad el gobierno argentino ratificó ayer "una vez más su decisión de preservar los derechos humanos en Venezuela". Incluso aseguró que está en contra del bloqueo que sufre Venezuela "ya que es un castigo que no merece el pueblo venezolano". Lo hizo al ser entrevistado por Víctor Hugo Morales quien pocas horas antes lo había fustigado en vivo.

La polémica se encendió ayer por las declaraciones de Villegas. "Compartimos la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela", dijo en Ginebra el representante argentino. "Solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos", agregó en Ginebra.

Sus palabras fueron bien recibidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según se informó, la gestión de Donald Trump tomó positivamente que el gobierno de Alberto Fernández haya adherido en la ONU a la condena al régimen de Maduro por “abusos contra los derechos humanos” y la exigencia de elecciones libres.

Pero esto tensó aún más la relación interna del Frente de Todos y puertas adentro llovieron críticas hacia la política exterior de Alberto Fernández. A tal punto que el propio presidente tuvo que salir a aclarar su posición.

Por ejemplo, dijo que Argentina "no ha renunciado al Grupo de Lima, pero no participa" de ese grupo y "ha expresado todas sus diferencias con el grupo" que -sostuvo- "fue creado al solo efecto de eliminar el Unasur y fue hecho con una argumentación ideológica".

En el "Grupo de Lima permanecemos diciendo que no estamos de acuerdo con lo que hace y diciendo que la solución de Venezuela tiene que ser encontrada por los mismos venezolanos", manifestó. "Yo no voy a promover ningún golpe de estado contra un presidente, no creo en eso; soy un hombre de la democracia", adhirió Fernández.

En este sentido, en diálogo con el periodista Víctor Hugo Morales en AM 750 negó un cambio de postura, aseguró que su Gobierno "hizo el planteo que siempre hace" y cuestionó el bloqueo que sufre Venezuela.