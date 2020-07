Ernesto Sanz: "Vivimos en un país en donde no hay reglas de juego"

Ernesto Sanz fue el único Senador Nacional por Mendoza que, en el año 2010, votó a favor de la ley de Matrimonio Igualitario; ley que ayer conmemoró 10 años de vigencia.

En el marco de ese recuerdo, el radical se embarcó en una charla en la que, además de recordar los entretelones del 15 de julio de 2010, analizó la actualidad política y económica.

"Había muchas dudas en el Senado sobre si la ley saldría o no, porque siempre ha sido una cámara conservadora. Las ampliaciones de derechos siempre han sido dificultosas en la Argentina, porque han dividido a la sociedad. Pasó en 1912 cuando se universalizó el voto, en 1948 con el voto de la mujer, en los años 80 cuando en la época de Alfonsín salió el divorcio vincular, y lo mismo sucedió en el 2010: llegábamos a ese día con mucha tensión social y mucha militancia por parte de ambos sectores", comenzó recordando Sanz en MDZ Radio, en comunicación telefónica durante el programa "El Permitido".

"Yo desde el principio tuve una enorme convicción por el voto afirmativo, que no perdí en ningún momento. También tenía la presión extra de ser el único senador por Mendoza que votaba a favor", siguió.

"Dentro del bloque radical había también posiciones encontradas y yo pertenecía a la minoría. Yo era presidente de la Unión Cívica Radical en ese momento. Las posiciones eran muy duras porque en estos temas se mete mucho la Iglesia, y eso siempre genera mucho ruido. En mi caso particular, puedo decir que estoy orgulloso de haber votado como voté, y el único saldo negativo que me quedó de ese momento histórico fue que en mi San Rafael, donde la Iglesia es muy conservadora y donde hay una parte de la sociedad que también lo es, me hicieron la cruz y es algo que sigo sufriendo hasta el día de hoy. Hay gente que es muy cruel cuando te pone en la vereda de enfrente".

"Los que creían que la aprobación de esta ley traería catástrofes se equivocaron enormemente. La ley trajo mucho amor, derechos nuevos, y la regularización de muchísimas parejas de hecho, mucha libertad e igualdad. Ha sido un avance enorme", consideró el ex Senador.

Un popurrí de temas

Sanz, además de su trayectoria como funcionario político en diferentes cargos, es uno de los analistas y consultores políticos históricos del radicalismo, y por eso aprovechamos la charla para hacerle un "salpicado" de preguntas de actualidad para conocer su visión.

- ¿Es Alfredo Cornejo hoy la figura más preponderante de la oposición?

- Creo que es una de las figuras más importantes, sin dudas... Pero no hay una sola figura, y eso está bien que sea así. Mientras más figuras haya de la oposición, hay más chances de construir en el futuro una alternativa. Alfredo tiene hoy la responsabilidad extraordinaria de presidir el radicalismo, que tiene hoy la mayor cantidad de legisladores en la cámara de Diputados y en la de Senadores.

Cornejo es un hombre de convicciones muy fuertes, y las defiende a rajatabla así como defiende a Mendoza. Son sus principales virtudes. Pero en ese lote o primera fila de oposición los cuatro gobernadores de Juntos por el Cambio tienen protagonismo (Suarez en Mendoza, Morales en Jujuy, Valdés en Corrientes y Rodríguez Larreta en CABA), también María Eugenia Vidal y Martín Lousteau.

- ¿Mauricio Macri lo decepcionó?

- No me gusta hablar de las personas, porque la Argentina peca en su sistema político tan personalista de pasar todo por el prisma de las personas. Prefiero hablar de gestiones. La gestión de Macri tuvo claros y oscuros.

En el "haber", durante los cuatro años de gobierno de Macri se le devolvió federalismo a la Argentina. Volvió a las provincias mucho de lo que se les había quitado varios años antes, y recuperaron mucha autonomía. Hoy vivimos un gobierno que ha vuelto a centralizar los recursos. El debate del "#mendoexit" en realidad tenía detrás el tema de la pérdida de autonomía fiscal de las provincias. Mendoza además ha sufrido ataques directos, como lo de Portezuelo del Viento.

En el "debe", la asignatura pendiente del gobierno de Macri fue la cuestión económica. No acertó con una receta económica que recuperara la economía desde abajo, el valor de las Pymes, de las economías regionales. Esto le costó muy caro en la elección de 2019.

- Portezuelo del Viento: ¿Qué cree que va a pasar?

- Me pasa lo que le pasa a la inmensa mayoría de los mendocinos: tengo un gran desconcierto. No sé que es lo que va a pasar. Esto me pone muy mal, porque esto significa que estamos viviendo en un país en donde no hay reglas de juego.

El solo hecho de decir "no sé qué va a pasar con Portezuelo del Viento" ya es demostrativo de que esto está sometido a una discrecionalidad del gobernante de turno -en este caso, Alberto Fernández- respecto a una obra en donde no debiera haber dudas ni ningún obstáculo. Portezuelo ya sorteó todos los obstáculos que debía sortear: los técnicos, los ambientales, los financieros, jurídicos, etc. Ahora que estábamos en el final del camino, vino esta decisión unilateral, arbitraria, inconsistente de parte del gobierno nacional.

Yo espero y pido que haya un momento de cordura y que el gobierno nacional revise esta situación para permitirnos a los mendocinos hacer esta obra que nos pertenece, con fondos que legítimamente son de Mendoza, y que puedo asegurar que a la provincia le traerían una bendición en términos de puestos de trabajo y desarrollo.

- ¿Qué opina de las políticas restrictivas de Félix en San Rafael, esto de "blindar" el departamento debido a la pandemia?

- Es un momento muy difícil para los que gobiernan. Tomar decisiones en estos temas es complicado: si te va bien, sos Gardel. Si te va mal, cargás con contagiados, enfermos o peor aún, con muertes en tu espalda.

Personalmente pienso que puede haber una apertura. Que se puede abrir la circulación en la medida en que haya mucha responsabilidad social. El problema es que los argentinos somos una sociedad que no siempre la tiene.Ya hemos visto los extremos en donde se han organizado fiestas de 100 personas, y demás.

Aquí debe primar un equilibrio: la decisión del gobernante debe ser racional, nunca extrema ni autoritaria; pero debe haber una responsabilidad social que lo acompañe.

- Está trabajando como abogado. ¿Extraña el cargo público?

- Política sigo haciendo, porque me apasiona. Hace casi cinco años que no estoy en la función pública y debo decir que me desgastó mucho. Fueron 22 años seguidos muy fuera de mi casa y de mi vida normal. Pero la política es una pasión, sigue, la llevo conmigo todos los días de mi vida. La canalizo de otra manera, ayudando mucho a los amigos míos que están en la función pública.

- ¿Lo consultan mucho?

- Me consultan, sí. Estoy cerca del gobernador, cerca de Cornejo, cerca de legisladores nacionales amigos. Me consultan, charlamos... ¡hoy he tenido tres Zoom!