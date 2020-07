Ya están reunidos: Alberto Fernández define con Rodríguez Larreta y Axel Kicillof cómo sigue la cuarentena

El presidente Alberto Fernández recibió poco después de las 20 en la residencia de Olivos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para definir cómo continuará el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus luego del próximo viernes, cuando finaliza la actual fase estricta que rige en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde el 1 de julio.



El encuentro fue convocado por el Presidente para."terminar de evaluar cuáles son las políticas que se van a llevar adelante" a partir del viernes, cuando finaliza la fase más estricta de la cuarentena", según adelantó ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, uno de los asistentes a este encuentro.



Además de Cafiero, participan también del encuentro el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti, entre otros funcionarios.



Asimismo, en la Residencia de Olivos también se dio cita el gabinete económico para definir medidas "puntuales" destinadas a las actividades más afectadas por las restricciones.



Cafiero había destacado ayer que el área económica está "trabajando en medidas puntuales" para los sectores comerciales denominados "críticos", en referencia a la gastronomía y peluquería, entre otros, y que son los que demorarán más tiempo en volver a la actividad.



Sobre las propuestas del gobierno porteño, el ministro de Salud, Fernán Quirós, indicó que la Ciudad sugiere retomar las actividades deportivas al aire libre y los comercios de cercanía, además de mantener las salidas de los niños, aunque insistió en que no se liberarán las reuniones sociales.



Ayer, los jefes de Gabinete bonaerense y porteño, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, tuvieron un encuentro en la ciudad de La Plata, tras el acuerdo alcanzado el lunes por Kicillof y Rodríguez Larreta para decidir "coordinadamente" entre ambas administraciones la forma en que continuarán las restricciones en el AMBA.



Kicillof dijo ayer que las medidas en el Gran Buenos Aires a partir del sábado "no van a ser idénticas" a las de la Ciudad, pero ratificó que "la decisión es coordinarlas" porque "no es sostenible que de un lado de la General Paz se abra todo y del otro lado nada".



El aislamiento social, preventivo y obligatorio rige en el país desde el 20 de marzo y fue prorrogado en sucesivas oportunidades mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo nacional.



La cuarentena se fue flexibilizando en distintas partes del país, y actualmente sólo el AMBA y las provincias de Chaco, Jujuy, Catamarca y San Luis, además del departamento rionegrino de General Roca y el aglomerado urbano de Neuquén, permanecen en la fase 1 del aislamiento.