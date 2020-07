Las Madres de Plaza de Mayo contra Alberto Fernández: "Hay que meter preso a medio gabinete"

La integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, sostuvo hoy que hay "un límite claro que es sentarse en una mesa con los militares genocidas" pero que, "salvo eso", el presidente Alberto Fernández puede "sentarse con quien quiera".



Cortiñas se refirió de esta manera a la carta abierta de la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien expresó al mandatario su "dolor" tras haber sentado "en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país", en referencia a las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con empresarios y dirigentes opositores.



"El (Presidente) decide. Claro que hay un límite; si se sienta con los genocidas, bueno, seguramente protestaremos. Ahora, si tiene que excluir a políticos y civiles que fueron cómplices de la dictadura cívico militar tiene que separar a medio país", definió Cortiñas en un reportaje a Radio La Red.



Ayer, tras conocerse la carta de Bonafini, el Presidente reivindicó el diálogo como instrumento de la política, y aseguró que es su responsabilidad reunirse con todos los sectores, en una carta pública que dirigida a las Madres de Plaza de Mayo.





En la misiva de ayer, Bonafini había cuestionado que el mandatario hubiese sentado en su mesa a "los que secuestraron a muchos de nuestros hijos e hijas que luchaban por una Patria liberada".



En este sentido, Cortiñas se preguntó hoy: "¿Quiénes secuestraron a nuestros hijos? ¿Se sentó con genocidas?". De esta forma, se diferenció con que "una cosa es sentarse con los genocidas, y otra, con los civiles que fueron cómplices".



"Recordemos que durante el terrorismo de Estado había civiles, políticos, es así, que desgraciadamente participaron de la dictadura. Yo no sé quiénes estuvieron en esa reunión (por la del 9 de julio) pero puedo decir que hay ministros que participaron en asesinatos y no pasaron por la justicia el día después de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán", dijo Cortiñas.



"Si hacés una limpieza tenés que meter preso a medio gabinete, uno es Felipe Solá; no digo de este Presidente que haya medio gabinete, pero de otros mandatarios y gobiernos sí", señaló. En este sentido, agregó: "Por eso no se abren los archivos para decir qué pasó con nuestros hijos. Si se abrieran esos archivos, saldrían a la luz infinidad de civiles que después juraron cargos".





"Un ejemplo claro es qué pasó con los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. ¿Hubo alguno preso, pasaron por la Justicia? No, entonces ¿cómo hacés para decir este no viene nunca más?", se pregunto Cortiñas. No obstante, entendió que las expresiones de Bonafini tienen que ver con "buscarle tres pies al gato".