¿Gol en contra de Anabel Fernández Sagasti?

"Pensé que iban a salir todos a festejar". La frase de Alberto Fernández acerca del intento de expropiación de Vicentín y el reconocimiento del error golpea al oficialismo y en particular a la "mentora" de la idea: la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti. "Me equivoqué con el tema Vicentin porque creí que estaba mucho más asumida la situación de crisis, y que cuando anunciara que el Estado iba a ayudar a recuperar a la empresa iban a salir todos a festejar, porque estábamos recuperando una empresa importantísima en la Argentina", dijo ayer el Presidente.

El cambio en el discurso oficial parece haber oficializado como un "gol en contra" en anuncio intempestivo del Presidente para expropiar una empresa. Es que el tema fue tomado como detonante de protestas en todo el país y generó un problema más a una difícil coyuntura.

Sin embargo, Fernández Sagasti asegura que el plan sigue vigente. "Ayer varios de la oposición hicieron comentarios sobre Vicentin con liviandad y el Presidente ratificó que la expropiación es un instrumento para que la empresa no colapse", dijo esta mañana en una entrevista con El Destape Radio.

El anuncio de intervención y expropiación de Vicentín lo hizo Alberto Fernández junto a Anabel, a quien mencionó como ideóloga del proyecto. Ayer, el Presidente dijo que tuvo una "percepción errada de lo que aparentaba ser una aspiración de recuperación de Vicentin". "No tengo ganas de vivir en un país donde cada decisión que se toma se convierte en un Boca-River. Quienes me conocen saben que no soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones", aseguró.

El Gobierno desaceleró el proceso, pero el propio Presidente dijo que está "abierto a otras alternativas". "Como vi la reacción que hubo, me quedé esperando que alguien me traiga una solución", explicó. Y ese es el argumento tomado por la Senadora mendocina para explicar que el proyecto sigue en pie.