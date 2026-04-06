La Libertad Avanza busca derogar la Ley de Lemas en Misiones

La Libertad Avanza de la provincia de Misiones buscará derogar la Ley de Lemas que rige en la provincia a nivel municipal. Para ello pedirá el apoyo del gobierno nacional y así enfrentar al Frente Renovador de la Concordia Social con miras a las elecciones del 2027.

Cabe recordar que el oficialismo provincial gobierna la provincia desde el 2003 con la vigencia de la mencionada ley. Misiones es una de las cuatro provincias que mantiene vigente la Ley de Lemas.

Según trascendió, el vicepresidente de la Legislatura y titular de La Libertad Avanza en Misiones Adrián Nuñez, anunció que buscará derogar la Ley de Lemas , que “constituye para muchos una de las claves que le permitió al oficialismo misionero ganar casi todas las elecciones desde hace más de 20 años”.

Nuñez dijo a través de las redes sociales que “plantearán la implementación de la Boleta Única de Papel y la derogación de la Ley de Lemas para la próxima elección provincial”,

“Esta reforma integral al Código Electoral que proponemos busca hacer valer el voto directo de los misioneros consagrado en nuestra Constitución Provincial propiciando la elección de candidatos de forma simple, transparente e igualitaria entre todos los partidos políticos y sin costos excesivos para los ciudadanos”.

Radical “peluca “a favor

El diputado provincial radical “peluca” Martin Arjol, se mostró a favor de la propuesta del Titular de La Libertad Avanza. “Coincido, tanto en derogar la Ley de Lemas como en derogar la Boleta Única. Y creo que la Renovación si no cambia su dinámica, cada día la va a tener más difícil. Y si se da ese cambio de dinámica puede ser que discutamos la Ley de Lemas, pero hay que esperar, los números hoy los tiene el oficialismo”, indicó Arjol a Plan B.