Anunciarán el viernes la extensión de la cuarentena en Argentina

El presidente Alberto Fernández alertó que la pandemia de coronavirus en Argentina "está lejos de terminarse" y se confirmó que el próximo viernes anunciará una nueva extensión de la cuarentena. Si bien, como viene sucediendo en las últimas ocasiones, el anuncio estará centrado en Buenos Aires y las pocas provincias que tienen circulación comunitaria y permanecen en fase de aislamiento, podría haber anuncios para todo el país.

El aumento de casos, principalmente en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) desalentó una posible apertura masiva y se estima que, si bien se avanzará de Fase, no será para una flexibilización total. En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof adelantó que entrarán en una modalidad de "on-off".

Justamente el viernes 17 de julio es el día en el que está previsto que culmine la etapa actual del aislamiento, pero no se ven aún resultados positivos por el regreso a Fase 1 en el AMBA y en Chaco.

"Hay que mirar lo que pasó en Israel, que tenían el virus controlado y hubo un rebrote bárbaro", indicó Fernández en diálogo con Radio La Patriada.

De esa manera, el Presidente le bajó la expectativa a una posible reapertura masiva en las ciudades más complicadas. Por otra parte, y como sucede con todas las provincias que permanecen en la fase de distanciamiento social, Mendoza podría proponer nuevas aperturas cuando lo deseara, aunque aquí tampoco es muy favorable el panorama.