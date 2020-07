Fuerte cruce entre Trotta y Cobos por las clases en las universidades

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; y el senador nacional por Mendoza, Julio Cobos, polemizaron en las redes sociales por la evaluación de los estudiantes de las universidades durante la pandemia.

"Es importante que el ministro de Educación, el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y demás autoridades, tomen nota sobre lo que está sucediendo en las universidades. No hay uniformidad en los criterios pedagógicos, de evaluación y acreditación aplicados durante la pandemia", afirmó Cobos.

Es importante que el Ministro de Educación @trottanico, el CIN y demás autoridades, tomen nota sobre lo que está sucediendo en las universidades. No hay uniformidad en los criterios pedagógicos, de evaluación y acreditación aplicados durante la pandemia. #Educación pic.twitter.com/rCPOtNwVap — Julio Cobos (@juliocobos) July 13, 2020

Y agregó: "Esto repercute directamente en los estudiantes y su año académico. Dado que no hay -a corto plazo- una solución definitiva al problema del coronavirus, se debería implementar un sistema de evaluación/acreditación presencial; con todos los cuidados correspondientes".

Las apreciaciones del ex gobernador mendocino y ex decano de la UTN provocaron una larga cadena de respuestas por parte de Trotta. "Las universidades tienen autonomía académica, por lo tanto, los criterios pedagógicos, de evaluación y acreditación en la formación de profesionales son, por definición, heterogéneos. La uniformidad no es una categoría aplicable al sistema universitario", razonó el funcionario.

Senador @juliocobos las universidades tienen autonomía académica, x lo tanto, los criterios pedagógicos, de evaluación y acreditación en la formación de profesionales son, por definición, heterogéneos. La uniformidad no es una categoría aplicable al sistema universitario. (1-9) https://t.co/KDNvXpGHJb — Nicolás Trotta (@trottanico) July 13, 2020

El ministro de Educación agregó: "Senador Cobos, usted usted que ha sido decano de la UTN sabe que no hay un solo modo de evaluar conocimientos en la universidad. Y sostuvo que "nuestra prioridad es seguir trabajando para un regreso seguro a las actividades académicas presenciales apenas la realidad epidemiológica lo permita, priorizando el cuidado de la salud de estudiantes, docentes y no docentes".

Trotta le comunicó a Cobos, además, que ya han sido aprobados el 7 de este mes "los protocolos para la vuelta a actividades académicas con voto unánime. La decisión de regreso corresponde a cada rector/a, cumpliendo protocolos y según la realidad epidemiológica".

Pero el legislador mendocino volvió a retrucar que "la autonomía universitaria está limitada por disposiciones del Ejecutivo y le reclamó que "genere herramientas para ejercer esa autonomía dentro de las restricciones existentes".

Gracias, @trottanico Conozco la autonomía universitaria, pero está limitada por disposiciones del Ejecutivo, como también algunas libertades individuales. Ud pertenece al Ejecutivo, le pido que genere herramientas para ejercer esa autonomía dentro de las restricciones existentes. — Julio Cobos (@juliocobos) July 13, 2020

E insistió con las clases presenciales: "Entiendo que están a consideración de Jefatura de Gabinete, protocolos específicos para asistencia a trabajos de laboratorios y mesas de examen presencial. Seria bueno implementarlos en provincias que no se encuentran en fase 1, es decir la gran mayoría del interior del país".