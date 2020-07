Alberto Fernández: "Yo me equivoqué con el tema Vicentin"

"Yo me equivoqué con el tema Vicentin porque pensé que todos iban a salir a festejar", dijo hoy el presidente Alberto Fernández sobre la intervención de la empresa.

"Yo me equivoqué con el tema de Vicentin porque creí que la situación estaba mucho más asumida. Pensé que todos iban a salir a festejar porque estábamos recuperando una empresa importantísima. Pero no pasó, todos se pusieron a acusarme de cosas horribles. Dije 'bueno si tienen solución mejor, tráiganmela', pero sigo esperando", agregó el Presidente en declaraciones a la radio porteña FM La Patriada

Fernández también remarcó que "no" es "un loco suelto que anda con la chequera expropiando". Y sentenció: "Soy muy respetuoso de la propiedad privada".

#UnamosFuerzas para que en unidad superemos la pandemia y construyamos la Argentina que nos merecemos.

Unidos somos más pic.twitter.com/GmV0mITpSR — Alberto Fernández (@alferdez) July 12, 2020

"La situación de Vicentin no está parada porque seguimos trabajando, viendo cómo está, pero no quiero que cada decisión que tomo sea como un Boca-River. Yo no soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones", enfatizó.

En ese sentido, agregó: “Salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra sino una cerealera floreciente”.

Al respecto, enfatizó que está "tratando de preservar a un operador muy importante para la economía argentina para que eso no se siga transnacionalizando".