Graciela Camaño: "Mauricio Macri es un populista de derecha"

Graciela Camaño no tiene pelos en la lengua y definió al expresidente Mauricio Macri como “populista de derecha” mientras aseguró que “no generó trabajo”.

"Macri es un populista de derecha. Yo lo considero de esa manera. Contame qué hizo con la pobreza. No la resolvió democráticamente y generó más planes y dependencia", comentó en una emisora porteña.

"No generó trabajo, no generó oportunidades, no generó salud y sí generó endeudamiento. Recibió el país en un muy mal estado, pero el Gobierno lo recibió con la oportunidad de haber tenido una predecesora que no se había endeudado. Ella misma decía que había sido 'una pagadora serial'", refiriéndose a la vicepresidenta Cristina Fernandez de Kirchner.