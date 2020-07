Ojeda dice que el PJ busca destituirlo por aceptar turismo en Malargüe

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, denunció al peronismo departamental por estar llevando adelante una "campaña del miedo y del terror" que ha incluido amenazas y violencia contra su abuela y la invitación a hacer "un golpe de estado" en el departamento.

En una carta dirigida a los vecinos, Ojeda acusó al "ex candidatos a concejales de Celso Jaque y José Barro" y al "secretario de la concejal denunciada por estafa Daniela Favari". Los mencionados "se dieron cita en mi domicilio y terminaron amenazando y ejerciendo violencia contra mi abuela; una anciana de 83 años", denunció.

"No conformes con esto aparecieron los 'trolls' o perfiles de personas anónimas en facebook invitando -en las redes- a ejercer un 'golpe de estado' contra una persona electa constitucionalmente. Esta violencia no es propia del Malargüe que todos conocemos; mis vecinos no son así", agregó.

Sobre la política municipal respecto al turismo interno y el escrache realizado en mi contra.

El motivo de estas manifestaciones ha sido la decisión del intendente de aceptar la apertura del departamento sureño al turismo interno, una modalidad que ha rechazado el principal caudillo político del PJ en el sur, el intendente de San Rafael, Emir Félix.

"No se gobierna a partir de la violencia, los aprietes, las medidas populistas ni instalando el miedo para sacar provecho político de una situación delicada", dice Ojeda en la carta publicada en las redes sociales. Y agrega: "Después de cuatro meses de cuidarnos muy bien, estamos preparados para sacar de la agonía a algunos sectores más afectados por la pandemia".

Ojeda señaló que "al no existir casos por transmisión comunitaria el turismo interno es factible y mientras esto ocurra vamos a acompañarlos, hace meses que ellos se vienen preparando para esta situación con todos los protocolos".

"No voy a permitir la violencia o el apriete para forzarme a tomar alguna decisión", señala también el intendente radical, y señala: "Ya los malargüinos perdimos una de las batallas por la minería a causa del ecoterrorismo".

¿Saben porqué alvearenses y sanrafaelinos nos eligen? Porque aquí hay una comuna seria, vecinos inteligentes y protegidos que no se dejan llevar de las narices por violentos o populistas. Y además porque hay muy buenos protocolos, sensación de mayor seguridad y control por factores culturales, económicos y sanitarios y por sobre todo; porque Malargüe esta despertando de su letargo con un verdadero liderazgo regional", agrega el intendente de Malargüe.