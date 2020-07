Fernández: "Debemos construir un continente con más igualdad"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que la pandemia de coronavirus "nos da la oportunidad de hacer una sociedad más justa, de empezar otra vez y esta vez pensar en todos", y consideró que de aquí en más "debemos construir un continente con más igualdad, con más equilibrio social, y que distribuya mejor el ingreso" de los pueblos.



"El mundo con esta pandemia nos da una oportunidad. La oportunidad de hacer una sociedad más justa, de empezar otra vez y esta vez pensar en todos", dijo Fernández en un mensaje difundido por el Grupo de Puebla, a través de las redes sociales, con motivo de cumplirse un año de la creación del foro que reúne a dirigentes políticos progresistas de América Latina.



"Quiero dejarles mi saludo en este momento tan particular que vive el mundo y particularmente la región, porque en este momento Latinoamérica es el foco donde la pandemia está atacando", dijo el mandatario argentino en el video.



En su mensaje, el Presidente reconoció que "en verdad a todos nos causa dolor ver lo que nos pasa, ver cómo se enferman algunos y cómo nos dejan otros, en un continente tan desigual y en donde muchos lugares no se ha podido dar la atención que se merecen a muchos de sus ciudadanos".



"Estas son las cosas que debemos hablar para adelante: construir un continente con más igualdad, un continente con más equilibrio social, un continente que distribuya mejor el ingreso, esos son los temas que tenemos pendientes", remarcó Fernández.



En ese sentido, sostuvo que "en tanto y en cuanto la pobreza siga existiendo en nuestros países, es una deuda moral que tenemos nosotros con cada uno de esos pobres", y añadió: "Porque nosotros llegamos a la política para que ellos (en la pobreza) no existan, para que sean parte de la sociedad integral que queremos vivir".



"Estoy seguro -expresó el primer mandatario- que en esta jornada de celebración del Grupo de Puebla todas estas reflexiones van a estar presentes, porque el mundo con esta pandemia, nos da una oportunidad. La oportunidad de hacer una sociedad más justa".

Recibí en Olivos al gerente general de la farmacéutica Pfizer, Nicolás Vaquer, y al director científico de la Fundación INFANT, Fernando Polack.



Argentina es el único país de la región donde se llevará a cabo una de las fases de prueba para una posible vacuna contra el COVID-19. pic.twitter.com/XNrSRkoZDZ — Alberto Fernández (@alferdez) July 10, 2020





Finalmente, consideró que "esto no significa tirar por la ventana lo que tenemos o lo que la sociedad ha hecho, significa empezar otra vez y esta vez pensar en todos. No que algunos piensen en ellos y los otros lo padezcan" y concluyó: "Desde el corazón y desde Argentina los abrazo, feliz cumpleaños Grupo de Puebla".



El Grupo mantendrá hoy un encuentro virtual en el primer aniversario de su creación, que se cumple el próximo domingo, con la participación de tres ministros de la Argentina.



El debate contará con la participación los expresidentes José "Pepe" Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia), Martín Torrijos (Panamá), Leonel Fernández (República Dominicana) y José Luis Rodríguez Zapatero (España).



También participaron tres funcionarios argentinos: el canciller Felipe Solá, y los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, y de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.



El tema del encuentro era debatir la "Agenda progresista para superar la crisis de la pandemia Covid-19", con la participación de políticos de 17 países de la región.

Fuente: Télam