Julio Bárbaro: "El peronismo no existe, es un recuerdo que da votos"

El histórico dirigente del peronismo Julio Bárbaro acaba de publicar el libro "Cambio de frente" en el que analiza la situación política de los últimos años del país. En el marco de la presentación del libro, Bárbaro le concedió una entrevista a Infobae en la que analizó el presente del peronismo y cómo ha ido variando en los últimos años.

"Tengo 78 años. Cuando visité Madrid y Roma eran ciudades más pobres que Buenos Aires. Pienso que ya no existen los partidos en la Argentina. El peronismo no existe, tampoco el radicalismo ni el liberalismo. Soy peronista, pero el peronismo no me contiene porque, en rigor, el poder en Argentina está basado en usufructuar el Estado pero no en ayudar a la sociedad. En 1973 había un 5% de pobreza; en el 83, cuando fui diputado de nuevo, votamos 800.000 cajas PAN pensando que era algo momentáneo, coyuntural. Hoy tenemos un 50% de pobreza. Eso es culpa de la dictadura, del radicalismo, del peronismo, de Macri: es culpa de todos. Hoy no hay partidos, hay ideas. Y las ideas no tienen propietarios", explicó Bárbaro.

"El peronismo no puede contener a todos. Tiene un principio básico, que tendrían que tener todos los partidos, que es la defensa de lo nacional. Hasta el 75, digamos, derecha, izquierda, radicales, peronistas, todos defendíamos lo nacional. La dictadura con Martínez de Hoz regala un pedazo del país, y Menem, con Dromi y Cavallo, regalan otra. Ningún país regala algo de su propiedad. Ninguno. Ninguno destruyó el ferrocarril. Acá no estamos en el tema del movimiento: acá hay patria y antipatria", agregó el histórico dirigente peronista.

#LanataSinFiltro "Perón surge de un golpe y era fascista”, exceso de simplificación implica pasión por la deformación de la realidad, no lo esperaba de él, cambie programa. — Julio Barbaro (@JulioBarbaro) June 8, 2020

"En el modelo europeo Italia, España, Francia contienen a la totalidad de sus habitantes. En el modelo estadounidense los grandes ricos deslumbran al mundo y los caídos están en la peor miseria. Nosotros, hasta el golpe del 76, fuimos Europa", consideró Bárbaro.

Y completó: "Alberto fue mi amigo, fuimos muy cercanos. En su discurso ofreció una Argentina abierta que hoy se debilita por la agresividad del kirchnerismo, que le viene poniendo límites al intento de hacer algo más amplio, más democrático".

"La cuarentena fue la oportunidad que le permitía convertirse en un estadista. Tiene la virtud de juntarse con Rodríguez Larreta y Kicillof. Pero lentamente, el ala dura del kirchnerismo le va achicando el espacio político. Cuando empieza a enfrentar la pandemia, logra un 80% de apoyo. Y cuando quiere liberar a los presos políticos, un 80% de rechazo. Los argentinos están más allá de los partidos políticos. Son libres, eligen libremente", añadió Bárbaro.

"El peronismo no existe, es un recuerdo que da votos. El único partido más o menos organizado es el antiperonista. Es organizado. Lo tiene a Fernández Díaz, a Leuco, a Majul", cerró Bárbaro.

