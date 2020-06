Atención: docentes en cambio de funciones deberán trabajar con alumnos

Más de 3.000 docentes mendocinos que se encuentren con cambio de funciones, serán convocados para reincorporarse al sistema educativo y seguir la trayectoria de los alumnos que presentan mayores dificultades para el aprendizaje a distancia, en el marco de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus.

La medida dispuesta por la Dirección General de Escuelas (DGE) implicará que unos 3.298 docentes que hasta ahora se encuentran prestando tareas en otras áreas, vuelvan momentáneamente a sus funciones habituales para otorgar apoyo educativo a los estudiantes más rezagados en su educación, haciendo especial hincapié en aquellos que viven en contextos de vulnerabilidad socioeconómica.

"Dispóngase que en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio se convoque de manera excepcional y transitoria mientras dure este período de emergencia sanitaria, a aquellos docentes que se encuentren en cambio de funciones, con el objeto de que colaboren con el seguimiento de la trayectoria educativa de los alumnos que -por cualquier motivo- hubiesen presentado mayores dificultades en adquirir los conocimientos básicos impartidos en la modalidad no presencial", expresa la resolución firmada por el titular de la DGE, José Thomas, y publicada hoy en el Boletín Oficial.

En los considerandos, la DGE expuso una larga lista de justificaciones para tomar esa decisión. Tras un breve repaso y análisis de lo ocurrido hasta hoy con la suspensión de las clases presenciales y la implementación de herramientas digitales para el continuado de los aprendizajes, como la plataforma web "Escuela Digital Mendoza" y otros formatos similares, el organismo reconoce que "se presenta necesario en algunos casos realizar un seguimiento más personalizado a la trayectoria educativa de aquellos estudiantes que -por cualquier motivo- han mostrado dificultades para incorporar los conocimientos impartidos".

"La vinculación no presencial entre docentes y estudiantes puede ser reforzada y mejorada en muchos casos, con la colaboración de aquellos docentes que no se encontraban en condiciones de cumplir sus funciones normales y habituales frente al aula, pero que sí podrían colaborar con la trayectoria educativa de los alumnos más vulnerables en el actual contexto de pandemia y con las particularidades del dictado de clases en forma no presencial", añade.

Para evitar posibles quejas gremiales, la DGE respalda la convocatoria basándose en la Ley del Régimen de Licencias y los acuerdos paritarios con el SUTE, especialmente el del año 2006, al señalar que esas normativas establecen que los docentes en cambio de funciones deben someterse a revisiones médicas periódicas, y cuando reciben las aprobaciones correspondientes, tienen que regresar a las escuelas para cumplir sus tareas de enseñanza.

"En el año 2006, en oportunidad de celebrarse el acuerdo paritario con el SUTE, se estableció un régimen para el cambio de funciones docentes, dejándose prevista la posibilidad de que a los docentes con cambio de funciones se los designará como Docentes auxiliares, quedando a cargo de la Dirección General de Escuelas la posibilidad de 'generar funciones institucionales en las escuelas'", manifiesta

"Esta convocatoria brindará una oportunidad a aquellos docentes que por distintos padecimientos psicofísicos han visto truncada su carrera, al verse imposibilitados de dar clases en forma presencial. Con esta convocatoria tendrán la oportunidad de colaborar en el futuro con un seguimiento específico y más personalizado de las trayectorias educativas individuales de aquellos alumnos que demuestren una mayor dificultad en la adquisición de los conocimientos básicos bajo formato no presencial", resalta el organismo.

Asimismo, la DGE aclara que "esta medida será excepcional y temporaria mientras dure esta situación de aislamiento", por lo que "apela a la solidaridad, compromiso y vocación de todos quienes integran el sistema educativo, de manera tal de no resentir la prestación del mismo, garantizando el acceso al derecho de la educación".

Respecto al mecanismo de citación de los docentes en cambio de funciones, el organismo escolar recomendó priorizar el orden según tres aspectos: a los docentes que presenten o hubieran prestado sus servicios en el mismo establecimiento escolar al que pertenecen los alumnos; a aquellos docentes a quienes se les hubiese otorgado el cambio de funciones en forma más reciente, por lo que se intentará incorporar a los que no hubieran estado alejado de sus funciones por mucho tiempo; y en ningún caso se designarán para realizar reemplazos o apoyo de trayectorias escolares a los docentes que no tenga el apto psico-físico otorgado por el Servicio de Auditoría Médica (SeAM)".

De todas maneras, la DGE dejó en claro que "podrán asignarse estas funciones sin tener en cuenta la ubicación de los establecimientos escolares y la distancia que estos tienen respecto del domicilio del docente, ya que las funciones asignadas deberán cumplirse en todos los casos de manera no presencial".