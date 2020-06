Cristina, Larreta, Vidal y los presos "K" citados como "víctimas" del espionaje ilegal

La investigación por la supuesta red de espionaje ilegal montada durante el gobierno de Mauricio Macri contra dirigentes políticos, religiosos, activistas y periodistas, sumó un nuevo capítulo con la citación judicial a más de una veintena de "vigilados" entre los que se encuentran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y varios ex funcionarios y empresarios kirchneristas condenados en distintas causas por corrupción.

Dicha convocatoria fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien tiene a su cargo la tarea de investigar si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) articuló entre 2016 y 2019 una serie de canales de espionaje por fuera del control judicial. En aquel entonces, los encargados de la AFI eran Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de perseguir y espiar principalmente a opositores al gobierno de Macri.

La veintena de convocados podrán asistir al despacho de Villena en el marco de la ley de la víctimas, con el fin de mostrarles la prueba que los involucra para que puedan presentarse en el expediente como querellantes. La lista incluye al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe Diego Santilli; la ex gobernadora María Eugenia Vidal y su ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el diputado Waldo Wolff y los ex diputados macristas Nicolás Massot y Emilio Monzó, quien comandó la Cámara baja durante la gestión anterior.

El juez Villena también dispuso la citación del ex presidente Eduardo Duhalde; los gremialistas Hugo Moyano y Luis Barrionuevo; la diputada e integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño; el senador oficialista Maurice Closs; los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferrari; y ex intendente de La Plata, Pablo Oscar Bruera.

Pero las mayores expectativas están puestas en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ni desde fuentes judiciales ni desde el entorno de la ex jefa de Estado pudieron confirmar al portal de noticias Infobae el momento de su presentación. Una primera justificación era preventiva: esquivar el amontonamiento que podría provocar el anuncio de su presencia en medio del coronavirus. La segunda razón estaba ligada a evitar el show mediático. El tercer motivo es que “Cristina suele manejar sus propios tiempos”.

La causa que lleva adelante Villena y la fiscal Cecilia Incardona apunta a "una organización criminal dedicada a la realización de actos de espionaje interno desde el Estado Nacional, Provincial y Local”, a través de agentes de inteligencia o miembros de fuerzas de seguridad, "en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones", y que incluye unos 1500 documentos que acreditan vigilancias, seguimientos, fotos y filmaciones, con apodos a los blancos del espionaje y hasta sistema de “postas” en la cadena de monitoreos.

El escándalo fue destapado por Sergio “Verdura” Rodríguez, un narcotraficante condenado por Villena que, queriendo mejorar su situación, contó que Facundo Melo, un abogado y ex agente de inteligencia que expuso su identidad en un programa de televisión, lo mandó a darle un mensaje de advertencia en forma de atentado al ex funcionario de Defensa de Macri, José Luis Vila.

Ahora, en esta nueva causa, Villena allanó las oficinas de la Dirección de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal (SPF), el sector de inteligencia al que se lo conoce como “Área 50”. Hay por lo menos dos ex penitenciarios y agente de la AFI involucrados: uno es L.A, a quien le encontraron un teléfono en donde había “muchísima información”, y el otro se lo menciona como J.S. Tanto Melo como J.S. buscan apartar al juez Villena de la causa, por lo que presentaron en Tribunales federales una denuncia en su contra y lo recusaron.

Para respaldarse, citaron unas escuchas en las que la "jefa de operaciones" de la AFI citada como A.R., habla de "Sílvia" y de cómo eran los mecanismos para operar cuando no había una causa judicial que lo justificara. También allí se explicaría cómo se habrían manipulado teléfonos de personas que visitaban a los presos por corrupción en la cárcel y que dejaban sus celulares guardados durante esos encuentros con los detenidos. En este grupo se incluye al ex vicepresidente Amado Boudou, el hoy Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Además de la investigación de Villena e Incardona, existe otra causa judicial impulsada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó en la Justicia un disco rígido previamente borrado hallado en las oficinas de la institución y que contiene los mails de alrededor de 80 personas, desde referentes del Cambiemos como Laura Alonso, Ángel Rozas y Ernesto Sanz; hasta de la entonces oposición como la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el legislador Carlos Tomada. Allí también aparecieron sindicalistas como Héctor Daer, policías como el ex Jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin, y periodistas como Luis Majul.