Abed pide que el PJ le ayude a Suarez a pagar los sueldos

Esta entrevista podría haber ocurrido en la Municipalidad de Junín, donde el protagonista se instala todos los viernes, a pesar de que ya no es más intendente. O, tal vez, en la Legislatura, donde tiene su despacho. Trascurre, al final, en las puertas de la Casa de Gobierno, minutos antes de una reunión con el gobernador Rodolfo Suarez.

Así de ubicuo es el vicegobernador Mario Abed.

-Cuesta engancharlo en la Legislatura a usted...

-Cuesta, eh... para mí es difícil. A mí me gusta andar en el territorio y trato de visitar. Vengo de Junín, de dos cosas interesantes. Una es el plan Poda, que está saliendo desde el Ministerio de la Producción, y la segunda fue una reunión muy amplia sobre violencia de género.

-¿Cómo se sintió esta semana al tener que hacerse el test del Covid-19?

-Después del Covid-19 nos hemos transformado en mejores personas, nos empezamos a preocupar por los demás. Eso sentí durante los dos días, que fueron eternos, hasta que salió el resultado. Yo tengo una familia y a esa familia también se puede transmitir. Se empieza a tener miedo por los demás, no por uno.

-Siguen esperando un pico de la enfermedad en Mendoza?

-Tratamos de prevenir. La información es la que tienen ustedes y la que da el señor gobernador todos los días. Ahora vamos a planificar cómo hacemos desde el lunes con el trabajo diario, porque no podemos planificar ni siquiera lo de una semana. Entendemos que no hay un virus circulante porque llevamos más de cinco días sin tener un caso. Es un aprendizaje todos los días.

-¿Hay que flexibilizar más la cuarentena?

-Estamos todos los días pensando en las personas que se manifiestan y las que nos ofrecen protocolos. Traigo acá en el teléfono tres protocolos para trabajar con los ministros. Ellos se lo llevan a los que verdaderamente deciden, que son los infectólogos.

-¿Cómo han sido estos meses en la Legislatura, ante la obligación de celebrar sesiones virtuales?

-Con Andrés Lombardi (presidente de Diputados) veníamos de un ritmo bastante grande. La intendencia me llevaba todo el día. Pensábamos que en la Legislatura era distinto, pero el ritmo que hemos impuesto es grande e interesante, por los contactos con los legisladores y con el gobernador, con quien estamos siempre conectados. Además la Legislatura comenzó a ser "base" de los legisladores nacionales, que hacen las sesiones virtuales desde allí. Eso nos hizo tener más contacto con ellos, lo cual está muy bueno, porque hemos podido meter proyectos nacionales. Por ejemplo, el de los jardines privados, salió de la Legislatura.

-El balance no ha sido bueno en cuanto a leyes, después del fracaso de la minería ¿Les ha costado encontrar una agenda legislativa?

-La agenda legislativa se ha seguido llevando, podés tener todos los votos o podés no tenerlos...

-También fue rechazado el pedido de deuda.

-Hoy tenemos un pedido de roll over nuevo en Diputados. Hay que entender y hacer entender. Nosotros tenemos el pulso de todos los días y hay que trasladarlo a los demás legisladores ¿Cómo se le puede decir a alguien que no puede renegociar la deuda que viene de anteriores gobernadores?

-¿Por qué hace falta más deuda?

-Estamos hablando de renegociar. Hay que informarlo bien. Hay que tener un pulso distinto y estar con un permanente estado de emergencia. Sabemos muy bien los números y cómo no decírselos a los legisladores. Tenemos que mirar los próximos años, porque cuando se miran las deudas, no hay vencimientos este año solamente. Esta es una conducta que deberíamos tener para todos los gobernadores.

-Pero el PJ sigue diciendo que no.

-El no por el no mismo, por ser duro, no sirve. Entendamos lo que les está pasando a los mendocinos, que se tienen que pagar los sueldos y que tenemos responsabilidades. Si dicen que no por el no mismo, tendrán que pensar en los empleados públicos, los maestros, en los policías, en quienes nos están cuidando ¿De qué vale ir al Hospital Central y aplaudir a todos los médicos si no le damos al gobernador la viabilidad de poder pagar los sueldos?

-¿Cuál es el nivel de emergencia, piensan en nuevos recortes en los sueldos de ustedes?

-El Covid te obliga a pensar solamente en tu salud, pero hemos estado acordes a lo que nos ha pedido el señor gobernador. En primera instancia fue el tope de 50 mil pesos. Pero ahora, mientras dure la pandemia, se rebajó 20 por ciento el sueldo y nosotros lo hemos hecho igual. Eso ni siquiera se discute y todos los bloques hemos apoyado. En el Senado y en Diputados.

-¿Usted cree que puede existir la necesidad de un ajuste mayor?

-El gobernador es quien tiene el termómetro. Nosotros estaremos al lado de él para hacerlo. No se si va a haber un recorte de dieta más. Hoy lo que nos ocupa es el aguinaldo de toda la gente. En ese ámbito no estamos nosotros. La Legislatura no es el problema, la preocupación de todos los legisladores es que el maestro, el bombero y el policía cobren.

-O sea que el gobernador dispondrá si tienen que hacer otro esfuerzo...

-El esfuerzo que él disponga, nosotros lo vamos a hacer.

-¿Advierte que hay diferencias internas entre la gente del gobernador y la gente de Cornejo?

-Yo soy "abedista", pero si me llaman "suarista", eso está fantástico.(Luego sigue en tono de broma) también he dicho que me tienen que dar tiempo para que me pelee con el gobernador y con Lombardi estamos re peleados...la verdad es que con Lombardi, que viene de Cornejo, nos llevamos fantástico.

-Pero casi todos los vicegobernadores se han peleado con el gobernador en Mendoza, ¿usted va a romper ese molde?

-Juan Carlos Jaliff no lo hizo, es un emblemático nuestro.

-Pensaba en Laura Montero...

-Si, ejemplos tenemos muchos, pero tenemos una excelente relación con Alfredo, con Julio (Cobos) también. Andrés y yo estamos quietitos y juntos...esa es la fortaleza. Hoy la oficina más linda del Senado la ocupa Lombardi y me fuma los cigarrillos... no se cómo podemos demostrar ya que haya mejor amistad, ha prevalecido lo que les conviene a los mendocinos.

-¿Cuál es su opinión sobre la candidatura de María Teresa Day, la candidata a ministra de la Corte?

-Es una mujer que se ha preparado toda la vida y merece todo mi respeto. Es íntegra en todos sus aspectos y me encantaría que me representase en un cargo tan importante. Creo que va a seguir los canales normales, va a haber audiencia pública y se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Hablando del Covid, daremos todas las comodidades que se necesitan para esta audiencia.

-Habia otras opciones, juristas de renombre y experiencia. Y dicen que no ejerció la abogacía.

-Hace 25 años que ejerce la abogacía. Esto se ha dado en cada una de las designaciones. Es espectacular e intachable. Me enorgullece.

-¿Y cómo la van a votar, teniendo en cuenta que la votación es secreta y no se puede hacer por zoom?

-Hoy hay distanciamiento, vamos a ver qué nos permite en la Legislatura el gobernador. Falta un mes, entre una cosa u otra, Dios y la Virgen quieran que estemos mucho mejor.

#PortezueloDelViento surge de un acuerdo entre el Estado Nacional y la provincia en reconocimiento a una deuda de Nación con Mendoza. Es un derecho legítimo y propiedad de los mendocinos. La obra es la ejecución concreta de algo que nos pertenece y no la voluntad de un dirigente. — Mario Abed (@MarioAbedok) June 5, 2020

-Portezuelo del Viento se acaba de meter en la agenda...¿se pueden hacer gestiones con el PJ desde la Legislatura provincial a favor de la obra?

-Seguro, estamos trabajando en un texto para el Senado.