El PJ volvió a reclamar que Rodolfo Suarez coparticipe la ayuda nacional

El peronismo volvió a reclamar en la sesión de hoy en el Senado que el Gobierno provincial coparticipe la ayuda económica que recibe de la Nación.

"Fui muy claro en la posición de no votar un roll over indefinido, tal como se lo venimos diciendo desde diciembre al gobernador. Al tiempo que volví a pedir la urgente coparticipación de recursos que llegan de la Nación a los 18 municipios, para atacar la emergencia por COVID-19", afirmó el senador Adolfo Bermejo en Twitter.

"Espero que se cumpla con la coparticipación a los municipios, porque están desatendidos, lo decimos con respeto y fundamentos", sostuvo Bermejo en su intervención, en la que recordó que el gobernador Rodolfo Suarez lo prometió en la asamblea legislativa. Y ratificó que no apoyará el proyecto para refinanciar deudas en forma indefinida: "Difícilmente hagamos una cosa de esas, lo ofrecimos por un año (el roll over) pero no lo tomaron", afirmó.

También reclamó al Gobierno provincial que responda los pedidos de informes. "Queremos estar informados. Todavía tenemos confianza en (Rodolfo) Suarez pero no queremos que cometan los errores de la gestión anterior, cuando a la oposición no se la escuchaba", agregó.