Una senadora mendocina hizo enojar a Cristina y provocó una pelea

La senadora mendocina Pamela Verasay se convirtió en protagonista de un insólito conflicto que incluyó a la propia Cristina Fernández de Kirchner en la sesión de hoy en la Cámara Alta.

Veresay demoró el inicio de las deliberaciones porque no podía votar a distancia. El problema enfrentó a Cristina con Martín Lousteau, quien estaba presente en el recinto. La situación generó un cruce de palabras entre ambos, acusaciones y desmentidas.

Pasadas las 14.30, el economista se levantó de su banca y pidió esperar el comienzo de la sesión porque la senadora Verasay no podía ingresar.

Según publica Clarín, hubo quienes adujeron que la mendocina se había olvidado su clave y la propia Cristina avaló esa teoría. Pero en Juntos por el Cambio sostuvieron que no le había llegado el código de verificación. "Es mentira que se olvidó la clave", dijeron.

Cristina trató de acelerar el tratamiento en medio de la discusión con Lousteau. Y en un momento le dijo: "Sin diálogo, no tiene la palabra senador. Reitero: cualquier senador o senadora que olvide la clave no podrá conectarse. Es como que olvidó de tomarse el auto y no pudo llegar".

Nueva jugada del @FrenteDeTodos de atropello a la labor legislativa. No se puede trabajar en consensos con estas reglas de juego

Nueva jugada del @FrenteDeTodos de atropello a la labor legislativa. No se puede trabajar en consensos con estas reglas de juego

Acordamos discutir temas inherentes al #Covid_19 y ellos insertan el proy. Sociedades Anónimas Simplificadas s/la marcha sin previo análisis y lectura

Ofuscada por los problemas técnicos, también se le escuchó decir a Cristina fuera de micrófono: "Va a ser un día difícil".

Verasay debía votar para habilitar el tratamiento de la ley de Alquileres con los dos tercios, pero no podía conectarse al sistema virtual. Entonces, a pesar de la discusión, Cristina pasó a un cuarto intermedio.

Después del parate, la dificultad persistió y finalmente tuvo que dar su voto insólitamente por teléfono.

Según Parlamentario, Verasay habló con el prosecretario parlamentario, Juan Tunessi, para avisar que su voto era negativo. De la misma manera se expresaron sus compañeros de bloque.