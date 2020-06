En Mendoza no vuelven las clases, pero tampoco cambia el calendario

Hay expectativa en cuanto a cómo se podría desarrollar la nueva etapa de la cuarentena en Argentina y uno de los ejes es la educación. A pesar de la idea de reabrir las escuelas en algunos distritos, en Mendoza las clases no volverán, al menos como puede creerse en el imaginario de lo que eran las clases antes de la pandemia. "Estamos lejos de volver a clases en los términos en los que nos imaginamos", dijo José Thomas, director General de Escuelas en MDZ Radio.

El titular de la DGE asegura que en Mendoza no se preparan para que haya clases presenciales en lo inmediato porque no están dadas las condiciones y que, en cambio, se han perfeccionado los sistemas para que los alumnos aprendan en sus casas y tener un mejor seguimiento de las trayectorias.

A mediano plazo las escuelas podrían reabrir, pero solo para algunos casos. "No creo que estemos próximos a ese escenario. Sí podría pensar que se podría pensar en el regreso de algunos casos para reforzar trayectorias débiles, para apoyarlas. Eso más que de vuelta a clases", dijo Thomas. "No es sano cuando uno pone titulares diciendo que vuelven las clases. Estamos muy lejos de que vuelvan las clases en condiciones normales. No vamos a cambiar el período de receso invernal. Los chicos, el sistema y los docentes tienen incertidumbre. Hay que ir de a poco y pisando en firme", aseguró el funcionario.

"Estamos lejos de volver a clases en los términos en los que uno cierra los ojos y piensa en volver a clases" #EnLinea > @josemthomas titular de la Dirección General de Escuelas



uD83CuDFA7 Ahora en 105.5 FM | https://t.co/Pnlxs9qMQ6 pic.twitter.com/rr2eGKD0RP — MDZ Radio (@mdz_radio) June 4, 2020

Mendoza fue uno de los distritos en los que pusieron en dudas la suspensión inmediata de clases. Ahora también relativizan el optimismo de algunos funcionarios nacionales para anunciar la reapertura de las escuelas.

En el mismo sentido, no habrá cambios en el calendario escolar y se mantiene el receso invernal como estaba previsto. "Los docentes están trabajando mucho y haciendo un esfuerzo enorme. Los niños igual. Es un momento de descanso que es necesario", aseguró Thomas.

En el calendario escolar y se mantiene el receso invernal como estaba previsto.

A pesar de la situación, el titular de la Dirección de Escuelas dijo que el proceso está evolucionando y los alumnos están aprendiendo. "Si esto pasaba hace 20 años el año estaba perdido. Hoy los chicos están aprendiendo. Cuántos chicos no aprendían en la normalidad. Había números muy duros en Argentina sobre eso. Es difícil seguirlo. Hay una gran mayoría de los chicos que están aprendiendo. No tengo dudas que están adquiriendo conocimientos. Tengo el registro de padres y chicos que te demuestra que aprenden", aseguró.

"Principios de agosto no va a ser una fecha de volver a clases en ese término" "En Mendoza no pensamos mover el calendario" @josemthomas — MDZ Radio (@mdz_radio) June 4, 2020

Según explicó, desde la DGE avanzan en un sistema para ayudar a los niños que tienen mayores dificultades. Entre otras cosas, hay 6 mil alumnos que han sido conectados por teléfono para realizar un apoyo. "Tenemos una trazabilidad importante de las trayectorias. Hemos conectado a los 6 mil chicos que más dificultades de conectividad tienen y en junio lo vamos a mejorar"; dijo Thomas.

El regreso a clases no será convencional, aún sin pandemia. "Esto ha venido para quedarse. Va a haber una especie de mixto. Los chicos más grandes podrían tener algunas horas en su casa. Y los más chicos tener actividades conectados en la misma escuela", cerró el funcionario.