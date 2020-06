Marcelo Costa: "Anabel Sagasti avisó cómo era la situación en la campaña"

En comunicación con MDZ Radio, el ex ministro de Hacienda, Marcelo Costa, hizo su descargo sobre las repercusiones de un tuit donde parecía jactarse del default en Mendoza. También opinó sobre el actual ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, la estrategia que se lleva adelante para superar la deuda y el #MendoExit, entre otros temas.

"Nunca se dejó de pagar la deuda por parte de la Provincia y nunca tuvimos calificación D (default), siempre Mendoza se caracterizó por pagar sus compromisos en tiempo y forma", dijo Costa. Noticias Relacionadas Marcelo Costa se jactó de que Mendoza entró en default

Arturo Lafalla: "Suarez tiene que exigirle al Gobierno Nacional que nos saque de la crisis"

Me imagino que hoy debe estar en la tapa de todos los diarios de Mendoza, que Mendoza ha sido calificada con la categoría D (Default), por la calificadora Global Fitch. https://t.co/ypDkJ6RocR — Marcelo Costa (@MarceloCostaMza) June 30, 2020

-Que Mendoza caiga en default perjudica a todos, ¿cree que es oportuno hacer una valoración política?

-No estaba presumiendo de nada ni tampoco haciendo una valoración política. Simplemente quería informar algo que me pareció que no se estaba informando. Una situación triste y dolorosa para la Provincia. Nos calificaron en categoría "D" de default, una situación muy triste para la Provincia por no haber pagado los 25 millones de dólares. Agradezco que me den la oportunidad de aclararlo.

-¿Cómo ve las cuentas de Mendoza?

-La senadora Sagasti en el 2018 durante una conferencia de prensa anunció que según los equipos técnicos económicos de ella, Mendoza iba a tener serios problemas económicos en la próxima gestión. Anunció también que desde el año que viene iba a tener serios problemas para hacer frente a sus compromisos. Todo se aceleró con la pandemia. Esa situación se adelantó un año, pero iba a suceder igual.

-¿Cuándo empezó esta situación comprometedora para las cuentas de la Provincia?

-Con la devaluación cuando pasamos de 20 a 40. En el 2018.

-Entonces... ¿antes estaba todo bien?

-No, es estructural el problema. De todos los gobiernos. Se viene sufriendo desde siempre. Desde Lanusse que lo de la coparticipación arranca mal.

-En 2004 paso algo similar se dejo de pagar un vencimiento para luego Mendoza poder reestructurar su deuda, ¿cuestiona la estrategia actual de Nieri?

-Sobre la estrategia de Nieri me parece que no hay otra, hay que ir a renegociar y está bien. Me parece que ellos no quisieron aceptar que esto iba a suceder, por lo tanto la renegociación se tendría que haber empezado el año pasado. Es donde tengo una diferencia. Nosotros lo veníamos planteando porque teníamos las proyecciones, las mismas proyecciones que manejaban ellos. Lo que pasa es que estaban en plena campaña y no querían reconocer que íbamos a tener la provincia en dificultades. Entonces si estas negociaciones hubieran iniciado el año pasado, hoy podríamos haber llegado con una reestructuración de estos 590 millones de dólares que son los más complicados. El problema claramente es el bono de 590 millones de dólares, son de difícil renegociación en el corto plazo. Si se hubiera iniciado el año pasado hubiéramos llegado hoy en una mejor situación.

Escuchá la entrevista completa haciendo click aquí.