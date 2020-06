Otro diputado dio positivo de COVID-19 y se activó el protocolo

El Congreso nacional activó el protocolo por coronavirus esta madrugada luego de confirmarse que el diputado nacional por el PRO de La Rioja Julio Sahad dio positivo de COVID-19 tras someterse a un hisopado.

El legislador viajó la semana pasada a Buenos Aires y participó en forma presencial de la sesión que se extendió durante casi 10 horas entre el jueves a la tarde y el viernes a la madrugada.

El médico de la Cámara de Diputados se encuentra analizando las imágenes de la maratónica sesión para identificar los contactos que tuvo el diputado y que pueden haber provocado otros contagios. En el bloque del PRO aseguraron que sólo mantuvieron una reunión vía Zoom y no hubo cercanía física.

Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo. — Julio Sahad (@SahadJulio) June 29, 2020

“Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo”, escribió el legislador en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Esta vez no fue la excepción, llegué el día sábado y me trasladé hasta el hotel para que me realicen el hisopado. Agradezco a todos los que me escribieron con preocupación. Estoy bien, no tengo ningún síntoma, estoy cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes".

Antes que Sahad ya hubo otros dos diputados nacionales con el mismo diagnóstico, aunque en ninguno de esos casos estuvieron físicamente en el Congreso. Incluso uno de ellos, Federico Fagioli, participó de la sesión del jueves en forma remota.

Fagioli había confirmado el mismo día de la sesión el resultado positivo de su hisopado. Es de Almirante Brown e integra el Frente de Todos por el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois. También el primer diputado que se contagió es oficialista: el sindicalista Walter Correa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había convocado a los presidentes de los bloques para definir la agenda legislativa de los próximos días. Un tema que iban a tratar es la renovación del vencido protocolo de funcionamiento remoto. La oposición venía pidiendo sesiones presenciales para los temas más conflictivos o continuar con este esquema sólo para debatir temas de consenso.