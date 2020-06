El Presidente elogió la canción de Copani dedicada a "los anticuarentena"

Quienes conocen la trayectoria y la tendencia política de Ignacio Copani seguramente no le sorprendió ni su mirada sobre quienes no están de acuerdo con el confinamiento obligatorio ni tampoco el guiño presidencial. Lo cierto es que el cantautor presentó este fin de semana Los anticuarentena, tema que, reconoce, "nació como muchas canciones urgentes y explícitas".



El presidente Alberto Fernández se hizo eco y comentó: "Copani tiene temas que me divierten mucho y me hacen pensar más. Los anticuarentena qué personajes insólitos". Así se lo expresó al diputado nacional Eduardo Félix Valdés, amigo personal de ambos y quien le envió el audio de la canción.





El autor de Lo atamo' con alambre, Cuanta mina qué tengo y Ángel del pasado, por citar apenas algunos de sus títulos más populares, dijo que tomaba los conceptos de Fernández "con mucha alegría".



Las piezas de corte coyuntural (como por ejemplo Cacerola de teflón) "las trabajo desde una cuestión conceptual y por eso terminan quedando como parte de un concepto dedicado a esa derecha que suele ser el blanco de mi contestación con tristeza y con intensidad", dijo Copani.

El músico fundamentó el tono del tema contra quienes critican la cuarentena "en que son personas que no pueden distinguir la pandemia de la cuarentena y anclan su ideología en contra de las de los otros".

Más allá del coronavirus y las medidas sanitarias tomadas por los gobiernos locales, Copani aclaró que "siempre conviví con la idea de que los anti tienen un problema neurológico, son anti-populares y se hacen eco de todo lo que le dicten desde la tele".



Copani cuestionó que lo categoricen como "músico ultra k": "Yo no subo a un escenario y sostengo mi tarea diciendo '¡viva Perón!' durante dos horas como tampoco usaría la expresión 'actor ultra-macrista' para referirme a Luis Brandoni".





Además de poner a circular Los anticuarentena, el autor del himno de River Plate está activo de manera virtual cuando los martes y viernes a las 21 hace vivos de Facebook con charla y canciones.



El próximo domingo, a las 18, el cantautor ofrecerá un nuevo un recital por streaming que también puede verse por su canal de YouTube y por su página www.copani.com.ar donde se incluye una taquilla voluntaria.