Cornejo llamó a "renovar" los liderazgos en Juntos por el Cambio

El diputado nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, dijo hoy que Juntos por el Cambio tiene que "renovar los liderazgos" internos, pero consideró que no habrá una conducción única hasta las primarias de 2023.



El ex gobernador de Mendoza sostuvo que el frente que nuclea a partidos de la oposición como el PRO, la UCR y la Coalición Cívica "debe estar unido y no descartar a nadie". Además, en diálogo con FM Rock & Pop, el diputado radical sostuvo que se deben "renovar los liderazgos", pero aclaró que "no vamos a tener una liderazgo único hasta que no lleguen las primarias obligatorias del 2023".

Por otro lado, Cornejo habló sobre la situación en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y dijo que "no se ve bien, estamos por cumplir 100 días de cuarentena y no aparece como una cosa planificada, realmente profesional, donde se sabe cómo se entra y cómo se sale".



Por otro lado, el dirigente radical consideró que "es ridículo no estar con ambas a la vez", en referencia a la salud y la economía en relación a la pandemia. "El Gobierno tiene dificultades para salir de la cuarentena", afirmó. "Hizo un relato, como en los 12 años de kirchnerismo, en el cual, si el relato no coincide con la realidad, es problema de la realidad", manifestó Cornejo.



Cornejo opinó además que "no es un Gobierno que esté en control de la pandemia, pero sí está en control de todas las demás actividades (de la economía) y de las provincias y los municipios que dependen de la máquina de hacer dinero".



"Hoy día el único indicador de éxito de esta estrategia es que muera poca gente por Covid-19, pero es probable que muera mucha gente por otros motivos", dijo. "Es un relato que impone con violencia, como cuando dice que los chetos trajeron el virus, que los runners lo transmiten o cuando echa la culpa al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", finalizó.