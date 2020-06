Hay 350 mil cuentas bancarias para cobrar el IFE en Mendoza

En los últimos días se informó que a nivel nacional cerca de un millón de personas iniciaron trámites para abrir cajas de ahorro y poder cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia. Se trata de personas que no estaban bancarizadas y que el primer pago de la IFE lo recibieron a través del correo. Esa opción ya no existe y se exige contar con un CBU por lo que miles de ciudadanos abrieron cuentas. En Mendoza son 350 mil los beneficiarios y casi un tercio de los mismos no tenían cuenta bancaria.

Así lo confirmó el secretario General de La Bancaria, Sergio Giménez, quien sostuvo que es cierto que a nivel nacional se abrieron un millón de cajas de ahorro. "En Mendoza son cerca de 350 mil los beneficiarios que perciben Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y el Ingreso Familiar de Emergencia", destacó.

"Los que se van a sumar en estos días con este nuevo operativo son quienes cobraron el primer pago de la IFE a través del correo", manifestó. "Están tramitando una CBU para informarla a Anses para que les depositen el IFE", subrayó pero no pudo precisar el número de cuentas que se han abierto en las últimas semanas.

Según manifestó el sindicalista, representan un poco menos de un tercio de los beneficiarios y cuando terminen las gestiones los 350 mil beneficiarios estarán bancarizados.

Por último, destacó que gracias al trabajo gradualizado y planificado han logrado que cobren millones de beneficiarios en el país sin que se vivan situaciones de desborde en las sucursales bancarias.