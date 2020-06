Sagasti comparó la expropiación de Vicentin con el grupo Greco y el Banco Mendoza

Una vez más la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti volvió a la carga por la expropiación del grupo Vicentin y trazó un paralelismo con dos hechos históricos de la provincia. El primero fue la caída del grupo Greco y el más cercano en el tiempo el cierre del Banco Mendoza.

"Al Banco de la provincia de Mendoza lo fundieron porque le dieron préstamos a grandes empresarios de la provincia que nunca pagaron. Y que todavía el Estado sigue en juicios para que puedan pagar", aseveró la referente kirchnerista y se mostró preocupada por los 18.600 millones de pesos que el Banco Nación le dio a Vicentin.

¿Por qué, como mendocina, me involucré con #Vicentin?

¿Se acuerdan del caso "Greco"? ¿O del ex Banco Mendoza?



Mismo método. Mismo resultado. Mismos ganadores y mismos perdedores.

Es hora de que esto empiece a cambiar uD83DuDC47 pic.twitter.com/i0FgomfBN7 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 17, 2020

"Hoy la provincia de Mendoza no tiene banco propio. Se fundió -lo fundieron- en los años 90 y la única entidad de financiamiento de la provincia es el Banco Nación. ¿Cómo no va a estar preocupada esta senadora nacional si casi dejan en quiebra a la entidad financiera de mi provincia?", aseveró apuntando contra el macrismo por haber prestado 7000 millones de pesos a Vicentin en noviembre del 2019 luego de perder las PASO y sin tener en cuenta la situación en la que se encontraba la empresa.

Pero Fernández Sagasti fue aún más atrás en el tiempo y citó otro caso emblemático en la provincia: el caso Greco. "Hubo un grupo, el grupo Greco, que estafó a todos y se declaró en cesación de pagos y quebró. ¿Cuál fue el resultado? Los dueños de la empresa multimillonarios y los productores quebrados", aseveró la senadora y referente de La Cámpora.

"Yo me acuerdo lo que me contaba mi papá, que mi abuelo fue uno de los estafados. Mientras mi abuela le escribía cartitas al dueño de la empresa porque no tenían para comer, mi abuelo los buscaba por todos lados y no los encontraba porque estaban escondidos", esgrimió.

"Eso no se puede repetir más en la historia argentina y el Congreso de la Nación tiene que investigar lo que pasó para que todo el mundo lo sepa", finalizó la senadora y pidió que al mismo tiempo la Justicia actúe "por los andariveles que tiene que actuar".