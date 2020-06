Marcelino Iglesias sin filtro: "Si quieren que nos prostituyamos no cuenten conmigo"

El intendente de Guaymallén, ​​​​​​Marcelino Iglesias, visitó el programa "No tan millennials" y dialogó a fondo sobre todo: la pandemia, la gestión de Rodolfo Suarez, Portezuelo y mucho más. Se mostró relajado y al mismo tiempo preocupado por la vuelta atrás con la flexibilización.

Escuchá la entrevista completa haciendo click aquí, te dejamos los 5 puntos más importantes de sus declaraciones:

Vuelta atrás de la flexibilización:

"No se le puede pedir todo al Estado ni a los gobernantes. Nuestra obligación es transmitir tranquilidad. No se puede estar histéricamente yendo y viniendo. Me criticaron, me dijeron Bolsonaro por ser aperturista. Sigo sosteniendo esto. Por lo que se ve esto llegó para quedarse, la verdad es que todos los países están planificando las cosas con metas a largo plazo. La vacuna primero tiene que estar, segundo tiene que demostrar su eficacia y tercero tiene que llegar a todos. Tenemos que estar preparados, no se puede seguir asfixiando la vida económica y retroceder por un par de casos".

No tenemos que tener pánico, tendremos días de 10, 20 y hasta 50 casos", comentó.

Las ferias de por si son desordenadas. Se les habilitó un sector de baños y comedor y descanse, especial para los camioneros.

El gobierno por dentro:

"Adentro veo bien, Rodolfo sabe escuchar. Está Nadal que actúa muy bien. Si uno compara a Nadal con las paparruchadas que dijo Ginés, acá tenemos una ministra con todas sus letras".

La OMS no sabe si los asintomáticos contagian o no, imagínense las dudas que tenemos nosotros los simples mortales de Mendoza

El vinculo Mendoza- Nación:

"La provincia de Neuquén recibió 5000 millones de pesos. A pesar de los millonarios cánones del petróleo. Le mandaron plata a un montón de provincias. Hay que decirlo con todas las letras: hay una actitud permanente y persistente de ahogar a Mendoza. No podemos despegar Portezuelo del Viento de esto".

Portezuelo del Viento:

"Los gobernadores de Neuquén, Bueno Aires y Río Negro que antes votaron a favor de Portezuelo, ahora que necesitan fondos encuentran cuestionamientos a la obra. Por lo menos raro".

La Nación no manda los fondos:

"Mendoza está siendo discriminada negativamente por la Nación para lograr el vil de indemnidad que quiere Cristina para sus causas. Me atengo a las consecuencias y de las revanchas que se puedan tomar frente a mi municipio por lo que digo. Si quieren que nos prostituyamos no cuenten conmigo".

