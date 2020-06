Sigue la pelea: Verasay acusó a Cristina de "silenciar a Mendoza"

En una sesión tensa desde el primer minuto, la senadora mendocina Pamela Verasay (UCR) planteó una cuestión de privilegio para denunciar que la semana pasada fue "silenciada" por la Presidencia de la Cámara Alta.

“La sesión pasada irresponsablemente se dijo que yo me olvidé una contraseña y por eso no pude entrar al recinto virtual”, señaló, en referencia a las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y agregó: “El problema no fue una contraseña, fue un problema de bloqueo del sistema que hasta este tiempo el equipo de informática no me ha podido responder”.

La radical rechazó las expresiones de Cristina, quien también había dicho en la sesión del jueves pasado: “Si no está en el recinto es porque no vino, porque no se tomó el auto para ir trabajar. No importa que no se loguee, total los votos están, los votos los tenemos”.

En respuesta a estos dichos, Verasay pidió “garantizar las formas para que cada uno de nosotros nos conectemos, podamos hablar y expresarnos”, y cuestionó el sistema informático por ser "endeble".

Verasay la siguió en Twitter al sostener: "Hoy planteamos una cuestión de privilegio y nuevamente me quisieron negar la palabra. Lo mismo sucedió la semana pasada. El oficialismo tiene que escuchar al que piensa distinto, de eso se trata la democracia y el parlamento".

Hoy planteamos una cuestión de privilegio y nuevamente me quisieron negar la palabra. Lo mismo sucedió la semana pasada, me silenciaron y silenciaron la representación de Mendoza. El oficialismo tiene q escuchar al q piensa distinto, de eso se trata la democracia y el parlamento. pic.twitter.com/yODWzSMyRg — Pamela Verasay (@PameVerasay) June 11, 2020

En la sesión también se quejó por haber tenido que “votar por teléfono”, y remató: “En el momento en el que me silenciaron la semana pasada, no solamente me silenciaron a mí, sino también silenciaron la representación de Mendoza”.

Cristina preguntó hoy a Martín Lousteau antes de cantar el Himno Nacional si estaba conectada Verasay. “No quiero pelearme con usted por la senadora Verasay, entonces por eso le pregunto si la tiene conectada. ¿La tiene conectada? ¿Está conectada? Bien, listo, podemos empezar entonces”, señaló la vicepresidenta.

Con información de Parlamentario.com.