Kulfas: "Somos críticos de la firma masiva de acuerdos de libre comercio"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, criticó hoy la "firma masiva de acuerdos de libre comercio" y se pronunció a favor de una "apertura inteligente" de la economía argentina en el comercio internacional, mencionando como principales polos exportadora a la agroindustria y Vaca Muerta.

"Hemos sido muy críticos de la firma masiva de acuerdos de libre comercio sin análisis técnicos de respaldo. Hemos encontrado muchos acuerdos que se han firmado o promovido, que no han tenido un análisis de impacto", señaló Kulfas en un encuentro virtual organizado por Lide Argentina, aludiendo a los tratados impulsados por la anterior gestión de Mauricio Macri y que fueron frenados hace unas semanas por el gobierno actual.

En ese sentido, Kulfas reconoció que "planteamos una apertura inteligente", dado que "nosotros no consideramos que la apertura 'per sé' sea algo positivo, o que genere necesariamente mayor comercio y mayores beneficios para el desarrollo económico. Como del mismo modo tampoco consideramos que el proteccionismo 'per sé' genere más desarrollo en un país".

De todas maneras, el ministro destacó también que hay sectores como el de agroindustria que presenta muchas oportunidades. "Argentina tiene enormes posibilidades de entrar con más carnes, especialmente porcina, en el mercado de China una vez que salgamos de la pandemia. Estamos trabajando mucho en que eso ocurra y el efecto va a ser muy fuerte en el mediano plazo", dijo.

En materia de exportaciones subrayó también el potencial de Vaca Muerta. "Sacamos el barril criollo como una señal de que nos interesa que se produzca petróleo y gas en la Argentina. Son inversiones de largo plazo".

El ministro dijo que se está trabajando en medidas fiscales, monetarias y cambiarias que acompañen el proyecto productivo. "Las medidas que pensamos para la producción tienen que ir acompañadas en el ámbito fiscal, monetario, cambiario. El objetivo principal es que el Gabinete económico y social tenga un programa macro y productivo en el que cada participante defina qué esfuerzo va a hacer en pos de un objetivo mayor que es el crecimiento de largo plazo".

Respecto de la política cambiaria precisó que "no estamos felices de administrar una situación tan compleja de escasez divisas en un contexto de incertidumbre que se da por la situación que fue heredada y por lo que significa reestructurar la deuda con acreedores externos que ha generado un nivel de incertidumbre en el mercado de cambios y que ha generado medidas restrictivas que pensamos que se deben ir relajando, flexibilizando en concordancia con una mayor oferta de dólares", concluyó Kulfas.