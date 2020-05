Deuda: un nuevo intento por acordar el lunes o la prórroga hasta el 22

Ayer se conoció la respuesta de los bonistas respecto a la propuesta de canje de deuda de sus títulos soberanos emitidos por la Argentina: menos del 20% de ellos la aceptaron y por eso el Gobierno, con el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la cabeza, empieza a trabajar hoy mismo en un plan para evitar el default.

El Presidente no quiere caer en esa situación y busca un ecuación política-financiera que le permita cerrar la negociación y a la vez respetar el concepto de sustentabilidad de la deuda que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alberto Fernández se comprometió con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, y no tiene intenciones de faltar a su palabra. Según Infobae, la posición del jefe de Estado es exactamente la misma desde que se inscribió la oferta en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y para eso, insiste en que “negocia Martín (Guzmán), y nadie más”.

La deuda con los fondos de inversión es de 66.000 millones de dólares. Y la oferta presentada por la Argentina implica un formidable recorte en los intereses, una quita más leve de capital y tres años de gracia para pagar.

Los acreedores privados dijeron que no en casi un 82 por ciento, y ahora al Presidente y a su ministro no le queda otra que ajustar la propuesta para no caer en default. Ese ajuste apunta a cuatro variables básicas:

- Reducir a menos de tres años el período de gracia previsto en la propuesta inscripta en la SEC.

- Con la reducción del periodo de gracia, elevar el porcentaje del cupón a pagar.

- Fijar un “premio” a los nuevos bonos que podría atarse al crecimiento del PBI.

- Eliminar la quita de capital.

La intención de Alberto Fernández es “endulzar” la oferta y que Guzmán se tome todo el fin de semana para reencauzar la negociación con los principales fondos de inversión. El ministro ya acordó videoconferencias con Pimco, Fidelity y BlackRock, tres poderosos acreedores privados que rechazaron la primera oferta inscripta en la SEC.

La propuesta de la Argentina vence el próximo lunes a las 9 de la mañana y la intención de Economía consiste en acercar posiciones con los principales fondos y cerrar un acuerdo, aunque los bonistas tendrán pocas horas para revisar los números.

Y si no se llega a acordar en la mañana del 11 de mayo, ya está la decisión tomada de prorrogar el plazo de negociación hasta el próximo 22 de mayo.

“Será un fin de semana largo. Y con final abierto”, pronosticaron.