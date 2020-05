Alberto Fernández anunció que el país, salvo Buenos Aires, flexibiliza la cuarentena

El presidente Alberto Fernández, junto al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo. Criticó a aquellos que lo apuran para reactivar la economía. "No me van a torcer el brazo y voy a cuidar a la gente que es lo más valioso que tenemos", indicó.

El mandatario decretó que toda la Argentina salvo el área metropolitana de Buenos Aires, pasa a la Fase 4. Esto significa que se realizará una reapertura progresiva con excepciones provinciales (cada gobernador autoriza), prohibiciones nacionales, la movilidad de la población es de hasta el 75% y hay restricciones locales.

El argumento del presidente, fue conocer dónde estamos parados. "La Argentina está donde pensábamos", dijo y luego mostró un gráfico donde no se encontraban los 240 positivos de hoy, pero sí la evolución de los casos desde que se confirmó el primer caso de Covid-19.

"Tenemos un enorme orgullo del comportamiento de todos, estamos logrando los objetivos. Si uno mira cómo evoluciona Argentina, es una situación controlada la nuestra. Si se compara con Brasil, Ecuador y Chile con 67 días de pandemia, se ve el éxito como sociedad para controlar la pandemia. No sabemos cómo se va a seguir desarrollando. Insisto en este punto y reitero que es un virus que no nos busca, nosotros lo buscamos", indicó.

Después, mostró un gráfico de mortalidad por cada millón de habitantes, Argentina tiene 6 muertos por millón de habitantes: "Hemos logrado aplanar la curva de casos. La duplicación de contagios se haya extendido".

"He escuchado hablar del padecimiento de la economía y sabemos el problema que tenemos. Por eso hemos prestado atención. Se entregó el IFE a 3.500.000 personas, se dieron 282.000 créditos de tasa cero, también el plan asistencia para 250.000 empresas, entre otros, conocemos el problema que la economía atraviesa", aclaró.

"Pero lo que más nos interesa es el salud de nuestra gente. Muchos pusieron ejemplos de países que no hicieron cuarentena. Suecia y lo comparé con Noruega. Suecia 14 veces más muertos que Noruega. En muertos por 100 mil habitantes, Suecia tiene 31 y Noruega 4. Cuando a mi me dice que siga el ejemplo sueco, veo que con 10 millones de habitantes cuentan con 3.175 muertos. Si lo hubiera seguido, Argentina tendría 13.900 muertos por la relación de habitantes", comparó y refutó a los que piden seguir ese ejemplo.

"Me cansan las mentiras. Valoro el trabajo de los gobernadores y algunos de la oposición. No me van a torcer el brazo y voy a cuidar a la gente que es lo más valioso que tenemos. Demos vuelta la página y vemos cómo seguimos", indicó.