La jueza Figueroa se desligó de Cristina Kirchner por la acusación contra Mahiques

La jueza Ana María Figueroa se desligó de las acusaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el actual Procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, por los supuestos 'aprietes' que el entonces exintegrante del Consejo de la Magistratura habría aplicado contra la magistrada por el juicio del Memorándum con Irán.

Consultada por el portal Infobae, Figueroa aclaró: “No dije que era Mahiques, dije que era una alta autoridad, realmente fue muy complicado, pero no quiero dar nombres. Eso fue lo que dijo el reportero. El lo nombró, yo no dije nada y se tomó como que era Mahiques”.

La magistrada hizo referencia a la entrevista que concedió ayer al programa Toma y Daca que conduce Mariano Martín en la Radio AM750, en el cual aseguró que hubo "presiones" durante el gobierno de Mauricio Macri por parte de un "alto funcionario" del Ministerio de Justicia que comandaba Germán Garavano, aparentemente por el expediente que investiga las tramas detrás de la firma del Memorándum con Irán por la causa AMIA durante la administración de Fernández de Kirchner, y que tiene a la actual vicepresidenta entre sus imputados.

Si bien la jueza no lo nombró directamente, y fue Martín quien sí lo mencionó, Fernández de Kirchner dio por hecho la autoría de Mahiques como el presunto "apretador" de Figueroa en un posteo de Twitter.

¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterandose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta? — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

Más allá de negar que haya sido Mahiques, Figueroa insistió en que hubo “una metodología” de presiones sobre jueces y fiscales, pero que lo que se “tomó como una primicia esta mañana en la radio no es nuevo”, porque, recordó, ya habían hecho una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y con el asesoramiento de la Asociación Americana de Juristas.