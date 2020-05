Habilitan de manera indirecta el "miniturismo" interno en Mendoza

El Gobierno habilitó desde hoy a los locales gastronómicos para que puedan recibir clientes en sus locales. Eso incluye bares, cafés, restaurantes, heladerías y todo tipo de comercios del rubro. Para asistir hay que cumplir un estricto protocolo y hasta llenar una planilla. Salvo en heladerías, cafés y locales de comida rápida, hay que reservar.

Pero en el protocolo hay una autorización indirecta: los hoteles que tengan restaurante pueden alojar a personas en sus habitaciones. Se trata de alojamiento eventual, metodología que permite una "miniescapada", pero solo para lugares de cercanía. "Se autorizará el alojamiento eventual de personas que asistan a los restaurantes ubicados en hoteles, posadas u otro tipo de alojamiento", dice el Protocolo que rige desde hoy.

En los hoteles solo se habilitarán restaurantes y habitaciones y no otros servicios. "Bajo ninguna circunstancia se permite la habilitación de spa, piscinas ni áreas de recreación comunes . No se permite la habilitación de salones para festejos, eventos ni otra modalidad que no sea la de restaurante, y siempre que tal habilitación sea preexistente. Se permitirá el uso de salón comedor para desayuno de pasajeros alojados, siempre bajo la modalidad y las normas establecidas para salones de cafés y restaurantes.

Un dato clave es que se tiene en cuenta el "concepto de cercanía" que el propio protocolo establece. Es decir, por ejemplo, los habitantes del Gran Mendoza solo pueden ir a locales de esa región.

Para tener en cuenta ese criterio, el Decreto divide la provincia así:

Gran Mendoza, comprende los departamentos de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú y Lavalle.

Valle de Uco, comprende los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

Zona Este, comprende los departamentos de La Paz, Rivadavia, Santa Rosa,

San Martín y Junín.

Zona San Rafael

Zona Malargüe

Zona General Alvear

Los hoteles destinados a recibir a personas repatriadas no podrán ser parte del plan. "Los establecimientos que se encuentren afectados a la recepción de personas ingresadas desde fuera de la Provincia, en los términos del art. 2º del Decreto Provincial Nº 657/2020, no podrán adoptar la presente modalidad ni hacer uso de sus salones en la modalidad de restaurante", dice la norma.

Como en todos los casos para la "nueva realidad" los clientes deberán llenar un formulario con todos sus datos. "En todos los casos deberá llevar correctamente el Libro de Pasajeros con todos los datos establecidos por la normativa para pasajeros alojados. En caso de que los clientes sólo hagan uso del restaurante, deberán completar la ficha correspondiente adjunta al presente", aclaran.

El formulario

DECLARACIÓN JURADA DE SALUD PARA CLIENTES

FECHA:

Apellido y Nombre:

DNI / Pasaporte:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Tel:

Tel de contacto emergencia:

Cobertura Médica:

Nº afiliado:

Establecimiento al que asistió:

Horario entrada …………….. Salida……………………….

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA

1.- ¿Estuvo en los últimos 21 días fuera de la Provincia de Mendoza? SI / NO

2.- ¿Estuvo en contacto con personas que hayan regresado a la Provincia de Mendoza en los últimos 21 días por haber estado afuera de la misma? SI / NO

3.- En Caso afirmativo, detalle la siguiente información ciudades / países:

Detalle las ciudades/ países que visitó:

Fecha de finalización de viaje por el último lugar visitado:

Lugar de procedencia en su viaje a Mendoza:

Si su vuelo hizo escalas indicar en qué lugares:

4- ¿Ha estado en contacto con personas con un diagnóstico confirmado de coronavirus en los últimos 21 días? SI / NO En caso afirmativo, cuándo:

5.- ¿Usted o alguna persona de su grupo conviviente o persona de trato frecuente, presentó en los últimos 21 días fiebre (igual o mayor a 37,5°C) y alguno de los siguientes síntomas como: tos, dolor de garganta y/o dificultad respiratoria, diarrea, anosmia (dificultad en el olfato)? SI / NO

Firma y aclaración:

................................................................................................................

*Esta planilla contiene información CONFIDENCIAL sometida a secreto médico. Su divulgación está prohibida por la Ley

ANEXO IV

COMENSALES

Cliente 1.

Apellido y Nombre……………………………………………………………………….

D.N.I. Nº……………………………………………… Teléfono………………………

Domicilio…………………………………………………………………………………

Cliente 2.

Apellido y Nombre………………………………………………………………………

D.N.I. Nº……………………………………………… Teléfono………………………

Domicilio…………………………………………………………………………………

Cliente 3.

Apellido y Nombre………………………………………………………………………

D.N.I. Nº……………………………………………… Teléfono………………………

Domicilio…………………………………………………………………………………

Cliente 4.

Apellido y Nombre……………………………………………………………………….

D.N.I. Nº……………………………………………… Teléfono…………………………

Domicilio……………………………………………………………………………………..

Cliente 5.

Apellido y Nombre……………………………………………………………………….

D.N.I. Nº……………………………………………… Teléfono…………………………

Domicilio……………………………………………………………………………………

Cualquier incumplimiento será sancionado con una multa de $ 5.000,00 para los infractores, y de $ 50.000,00 para los restaurantes y hoteles incumplidores.