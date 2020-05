Lucas Ilardo pidió informes por nombramientos irregulares en la Corte

La semana pasada MDZ reveló el mecanismo que se utiliza en el Poder Judicial para nombrar sin concurso a familiares y amigos del poder. Sobre ese mismo tema ha pedido informes a la Suprema Corte el senador del Frente de Todos Lucas Ilardo, quien ha solicitado información sobre distintas acordadas del año 2018 mediante las cuales se equiparó a magistrados a relatores y se designó personal administrativo sin concurso.

En concreto, el legislador remarca que el pedido "tiene por objeto solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, para que por intermedio de quien corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre diversas Acordadas, donde se han designado cargo y funciones en el Poder Judicial". Además, agrega que "diversas acordadas de nuestra Suprema Corte han generado en nosotros dudas, acerca de ciertos nombramientos".

"Para nosotros la transparencia en el manejo de la cosa pública es muy importante, la misma no se agota, en las meras rendiciones de cuentas, o en la publicidad de ciertos actos de gobierno, sino que abarca diversos grados y matices, que tienen por fin asegurar que cada ciudadano controle efectivamente el gobierno de todos los componentes del estado, y por ende y a raíz de ello, se construya la confianza para no solo una gestión o gobierno sino y por sobre todo, de la institucionalidad y el debido respeto a la cosa publica", argumenta Ilardo.

Específicamente, el senador kirchnerista pone la lupa en una serie de acordadas firmadas a fines del 2018 en las que se equipara a magistrado a relatores y se nombra personal técnico administrativo sin que se rendir concurso. La dinámica es la misma que denunció MDZ: se designan a dedo maestranzas que luego son asignados a funciones administrativas para las cuales deberían haber ingresado por concurso.

Según el cosecretario general de la Federación Judicial Argentina, Carlos Ordóñez, las designaciones irregulares han tenido lugar de forma sistemática y han sido denunciadas desde el gremio. "No hay justicia justa si no hay democratización de las relaciones laborales en el Poder Judicial; como también claridad en cuanto al ingreso, en cuanto a concursos, en cuanto a la obtención de puntajes. Creo que es sumamente necesario garantizar un adecuado funcionamiento de la carrera judicial", manifestó en el programa Sonría lo estamos filmando.

Ordóñez también cuestionó los nombramientos de personal como maestranza para luego asignarle funciones administrativas. "Cada vez que se han producido esos nombramientos los hemos denunciado pública e internamente, porque saltan con garrocha a todos los ciudadanos que rindieron concurso para esos cargos administrativos", señaló el líder sindical.

" Hay que destacar que una parte importante ha ingresado por concurso. Pero un sector mínimo ingresaron como ordenanza que no es obligatorio el concurso y se los designa en otras funciones que no son de ordenanza", adhirió Ordóñez y sostuvo que es "una injusticia grande respecto al que está esperando el lugar después de rendir concurso". "No solo en los ingresos, sino que en los ascensos también. Esto distorsiona toda la carrera judicial", aseveró.

"Insistimos muchísimo en la necesidad de que la Suprema Corte, el Ministerio Público y la Defensora se allanen a trabajar para que estas cosas no sucedan. Que la patronal con los trabajadores fijen formas de ascensos e ingresos", finalizó Ordóñez.

Si bien el pedido de informes de Lucas Ilardo contempla a un puñado de acordadas de la Corte, el mecanismo es incluso anterior y se ha venido implementando desde hace décadas en la Justicia. Incluso, Ordoñez reconoció que hay casos de nombramientos irregulares a los cuales se les da un halo de transparencia llamando a concurso de forma posterior al ingreso como ordenanza.

Escuchá la entrevista completa.