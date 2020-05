Javier Milei, indignado porque revelaron que cobró dinero de la Anses: "Persiguen al que piensa distinto"

En las últimas horas, medios afines al Gobierno y militantes oficialistas difundieron que el economista liberal Javier Milei cobró parte de su sueldo de abril gracias al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que asiste a las empresas que vieron sus ingresos afectados por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno.

Muchos atacaron a Milei y le recordaron sus críticas a la intervención estatal en materia económica, bromeando con el hecho de que terminó siendo parte del déficit fiscal que tanto critica. El economista liberal salió a defenderse a través de su cuenta de Twitter y explicó que él no pidió el beneficio ni tiene injerencia en la forma en que se financia la empresa para la que trabaja.

"Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez. El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno. ¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos? ¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia? App Cuidar = TERRORISMO", escribió Milei recordando un tuit del diputado porteño por el Frente de Todos Leandro Santoro.

Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez . El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno.

¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos?

¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia?

App Cuidar = TERRORISMO pic.twitter.com/zh8WDQKiwP — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

Y agregó: "¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y ANSES que revelar información fiscal constituye un delito? ¿El presidente @alferdez mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales? ¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto?

¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y ANSES que revelar información fiscal constituye un delito?

¿El Presidente @alferdez mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales?

¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto? — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

"En el traspaso de la información desde AFIP a ANSES sucede que tomó lugar una filtración para perseguir a los que piensan distinto. ¿Acaso el Presidente @alferdez permitirá en su Gobierno que se persiga al que piensa distinto?", completó Milei.

FALACIA EL ESTADO TE CUIDA

1. No es cierto que pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos.

2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer

3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario. — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

El economista liberal aclaró que no fue él quien solicitó el beneficio del ATP sino la empresa para la que trabaja y criticó a los defensores de la intervención estatal. "FALACIA EL ESTADO TE CUIDA: 1. No es cierto que el Estado pague parte de tu sueldo, ya que el Estado no genera riqueza sólo se la roba a otros vía impuestos. 2. Si paga con deuda son impuestos futuros y castiga a no votantes y niños por nacer 3. Si emite dinero cobra impuesto inflacionario", explicó Milei